Rudi Garcia nuovo allenatore Napoli?/ Calciomercato, a cena con De Laurentiis

Il nome caldo per la panchina del Napoli sembrerebbe essere quello di Rudi Garcia, noto tecnico francese, famoso in Italia per aver allenato la Roma. L’allenatore dell’Al-Nassr, secondo quanto raccolto da Repubblica, avrebbe cenato in compagnia proprio di Aurelio De Laurentiis, che pochi giorni fa aveva spiegato di aver 20 candidature per il post-Spalletti. In queste ore si pensava che il nome in cima alla lista fosse quello di Italiano, tecnico della Fiorentina reduce dalla sconfitta nella finale di Conference League contro il West Ham, ma è stato lo stesso patron ad eliminare dalla lista il nome dell’allenatore della formazione toscana.

Si è quindi fatta l’ipotesi Christophe Galtier, attuale allenatore del Paris Saint Germain che però è in attesa di conoscere cosa faranno i parigini, che stanno a loro volta seguendo da vicino Julian Nagelsmann. Ed eccoci arrivati a Rudi Garcia, ipotesi che è stata sottolineata in particolare da Repubblica che parla di una cena avvenuta durante la serata di ieri, giovedì 8 giugno, fra appunto il tecnico francese e Aurelio De Laurentiis: Rudi Garcia avrebbe varcato i cancelli della villa a Roma del noto patron partenopeo.

RUDI GARCIA AL NAPOLI, CALCIOMERCATO: L’ESPERIENZA A ROMA

Che sia stato un incontro per chiarire il futuro e magari già abbozzare ad un contratto? Nulla è da lasciare al caso, ma senza dubbio la visita del transalpino non può passare inosservata. Evidentemente l’ex Roma rientra nella lunga lista dei casting di De Laurentiis anche per via del suo passato fra le fila della Lupa.

Nel primo anno in giallorosso Garcia inanellò dieci vittorie consecutive e chiuse la stagione al secondo posto con il record di punti, 85, senza però centrare lo scudetto. L’anno successivo terminò ancora in seconda posizione, ma nella terza stagione venne esonerato a gennaio dopo una serie di risultati deludenti. La sua esperienza a Trigoria si chiuse con un bilancio di 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine. I massimi risultati in carriera li ha raggiunti con il Lille, campionato francese e coppa di Francia nella stagione 2010-2011.

