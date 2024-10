Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova Nicolò ad Amici 24 dopo che l’aspirante cantante si è aggiudicato il primo posto nella gara di canto giudicata da Gigi D’Alessio durante l’ultimo pomeridiano del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il professore di canto ha assegnato un compito al giovane e talentuoso allievo, quello di esibirsi con il brano ‘Abissale’ di Tananai.

Rivolgendosi al ragazzo ha poi detto che gli piace mettere sin da subito le cose in chiaro, lui crede che canta bene però a parer suo non è stato in grado di trasmettere ciò che la canzone raccontava. Ha poi continuato dicendo che per lui il cuore viene prima della tecnica, gli ha quindi affidato un compito per permettergli di emozionare senza nascondersi dietro la sua tecnica. Zerby si è poi augurato che il 18enne riesca a dare priorità al cuore piuttosto che all’estetica del canto.

Nicolò felice ad Amici per il compito di Rudy Zerbi, diversa la reazione di Anna Pettinelli

Il talentuoso concorrente di Amici 24 non fa parte della squadra di Rudy Zerbi ma di quella di Anna Pettinelli. Quando si è recato dalla sua coach ha commentato con entusiasmo il compito che il professore gli ha assegnato nella scuola al fine di manifestare più emozioni rispetto alla tecnica. Si è detto anche consapevole del fatto che dal punto di vista dell’interpretazione deve migliorare. La prof di Canto, però, ha mostrato un atteggiamento diverso e ha lanciato una pungente frecciatina al suo collega.

Visibilmente infastidita Anna Pettinelli a Nicolò ha detto: “Canti bene stop. Lui è sordo, non è vero che non si capiva. Il cuore viene prima della tecnica per chi non ce l’ha.” La nota speacker radiofonica ha continuato dicendo che non crede che il suo allievo abbia difficoltà a cantare il brano assegnatogli da Zervy, lo ha poi messo in guardia dicendo che sarà una spina nel fianco. A detta sua durante il suo percorso ad Amici 24 arriveranno sempre compiti, lei però più lo sente cantare e più è felice.

Riferendosi a Rudy Zerbi la Pettinelli lo ha poi invitato a mandare loro molti altri compiti. A Nicolò ha invece detto di stare tranquillo perché consapevole del fatto che ha la tecnica più lavorerà e canterà e più troverà la sua strada.