Rudy Zerbi, chi sono i suoi figli: Tomas, Luca, Edoardo e Leo/ “Sono un papà felice e fortunato”

I figli di Rudy Zerbi nati dalle relazioni con le sue tre mogli

Tomas, Luca, Edoardo e Leo sono i figli di Rudy Zerbi nati da tre donne diverse. Il prof di Amici è un papà felice di quattro splendidi figli nati da tre relazioni diverse. Dal matrimonio con Simona sono nati i primi due Tomas e Luca, mentre dalla storia d’amore con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi, è nato terzo figlio Edoardo. Infine Leo, il quarto figlio nato nel 2015 dalla storia con Maria Soledad Temporini. La nascita dell’ultimo figlio di Rudy Zerbi è stata difficoltosa visto che è nato prematuro. A rivelarlo è stato proprio l’ex discografico che proprio negli studi di Verissimo ha ricordato quei terribili momenti: “la mia compagna ha avuto un distacco della placenta. Ero in studio, con il telefono staccato. ..Quando sono arrivato in ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo entrambi. L’hanno fatto nascere in corridoio ma poi aveva bisogno di cure speciali”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio, visto che Leo è nato ed è un bambino amatissimo da mamma e papà. Sui social, Zerbi non nasconde mai di essere un papà felice e follemente innamorato dei suoi figli a cui spesso fa anche delle dediche d’amore. Proprio su Instagram ha scritto per loro: “vedervi crescere insieme e volervi così bene è il più bel regalo che la vita potesse farmi. Sono un papà felice e fortunato”.

Rudy Zerbi e i figli: “la felicità è stare con tutti loro”

“La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”. Rudy Zerbi sui social ha postato una foto in compagnia dei suoi tre figli Tommaso, Luca ed Edoardo che vede raramente rispetto all’ultimo Leo nato dalla relazione con Maria Soledad Temporini. Leo, infatti, vive con lui a Roma e l’ex produttore discografico durante la pandemia da Covid-19 e il lockdown ha vissuto molto male la distanza dai suoi bambini: “sarà difficile non vedersi per tutto questo tempo, ma ci siamo parlati e siamo tutti d’accordo che l’unica cosa da fare è stare fermi, non viaggiare, non contribuire a diffondere questo virus”.

