Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, lite ad Amici 2021/ “Leonardo in sfida, hai paura…”

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli nella puntata del pomeridiano di Amici 2021 trasmessa oggi, sabato 20 febbraio. Tra i due insegnanti di canto continuano ad esserci scintille. Oggi, a scatenare il duro confronto tra i due è stato prima il giudizio di Anna Pettinelli su Tancredi e poi sulla scelta della stessa Pettinelli di mettere in sfida Leonardo Lamacchia contro Sergio. Dopo aver ascoltato l’inedito “Las Vegas” di Tancredi, allievo di Arisa, Rudy Zerbi si è complimentato con lui. “Bravo, questo singolo suona immediatamente nella testa”, afferma Zerbi. Anna Pettinelli, però, pur riconoscendo il suo talento sugli inediti, ammette di avere dei dubbi sull’interpretazione delle cover. “Il problema arriverà quando nel serale dovrai cantare delle cover”, afferma la Pettinelli. Sia Zerbi che Arisa controbattono e ad interrompere il confronto tra i professori è stata Maria De Filippi che ha svelato come il singolo di Tancredi sia risultato primo tra gli inediti degli inediti più trasmessi dalle radio. “Godo”, ha così scritto Zerbi su un foglio bianco mostrandolo alle telecamere”.

RUDY ZERBI CONTRO ANNA PETTINELLI: “TI STAI AGGRAPPANDO A QUALSIASI COSA”

Rudy Zerbi difende Leonardo Lamacchia e attacca Anna Pettinelli, rea di aver messo in sfida il suo allievo contro Sergio, il cantautore di 18 anni che considera all’altezza degli altri allievi della scuola e al quale avrebbe voluto assegnare un banco d’ufficio. Tuttavia, i ragazzi e gli altri professori hanno votato per una sfida e la Pettinelli ha scelto Leonardo che, tuttavia, ha vinto difendendo la propria maglia. La scelta di Anna Pettinelli, però, non è stata gradita da Rudy Zerbi. Secondo quest’ultimo, la collega non avrebbe avuto il coraggio di mettere in sfida chi si era proposto ovvero Deddy ed Esa per non andare contro il pubblico puntando così su Leonardo e usando come scusa la personalità che aveva spinto Zerbi a sospendergli la maglia. “Visto che avevi dei volontari tra cui Deddy che continui a criticare, mi chiedo: non mandi in sfida Deddy perché ha un gradimento del pubblico? Paura”, afferma Zerbi. “Ho preso Leonardo perché è l’ultimo che è stato messo in discussione da te”, ribatte la Pettinelli. “E’ vero che l’ho messo in discussione, ma la maglia gliel’ho ridata”, puntualizza Zerbi. Dopo un lungo botta e risposta, Leonardo affronta la sfida e vince.



