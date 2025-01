Rudy Zerbi scatenato nei balletti ad Amici 2024: Maria De Filippi scoppia a ridere

Non mancano i momenti di divertimento nel corso della puntata odierna di Amici 2024, il talent condotto da Maria De Filippi, che sta entrando sempre più nel vivo visto l’avvicinamento alla fase serale del programma, ha regalato al pubblico un po’ di sana spensieratezza, con il professore di canto che ha invitato la prof Alessandra Celentano a divertirsi in studio, lasciandosi andare ai balletti sulle note di Italodisco dei Kolors.

Chi è Matilde Gioli/ Confessa "Ho tradito e sono stata male. Vorrei avere dei figli ma..."

Dopo aver ballato con la Celentano e invitato Maria De Filippi a fare altrettanto, Rudy Zerbi è sbucato tra la folla di spettatori presenti in studio per assistere alla puntata, scatenando la reazione della padrona di casa e della Celentano: “Rudy è pazzo, davvero pazzo” hanno scherzato le due giocando con l’entusiasmo travolgente portato da Zerbi nel bel mezzo della puntata. E anche i social hanno gradito il momento di leggerezza regalato dalla puntata.

Malattia Gabriel, come sta il figlio di Kledi Kadiu:"Ha tanta voglia di vivere"/ "La sua determinazione…"

Amici 2024, le classifiche di puntata: Maria De Filippi tranquillizza Mollenbeck

I giochi si sono fatti poi più duri nel corso della puntata di Amici 2024, con le classifiche di ballo e di canto che come al solito hanno contraddistinto gli avvenimenti. Nel ballo abbiamo visto prima Chiara, secondo Daniele, terza Alessia, quarti a pari merito Antonio e Francesca, ultima Giorgia.

Per quanto riguarda invece il canto: prima Antonia, secondo Jacopo Sol, terza Chiamamifaro, quarto TrigNO, quinto Senza Cri, sesto Luk3, settimi a pari merito Nicolò e Vybes, ultimo Mollenbeck. Ma Nicolò ha la penalità (-1) da scontare, intanto Maria De Filippi ha provato a tranquillizzare uno sconsolato Mollenbeck, apparso visibilmente amareggiato e scuro in volto dopo aver compreso di essere in ultima posizione. Ovviamente classifiche che come al solito hanno scatenato anche il pubblico di Amici, intervenuto su X per commentare i risultati del pomeriggio nel talent.

Gianni Morandi e l'incidente con il vestito a Domenica In: "Ero in mutande"/ Cos'è successo dietro le quinte