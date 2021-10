Ryan Gosling sarà Ken in Barbie/ Ma il film con Margot Robbie resta top secret

L’affascinante attore canadese Ryan Gosling, interpreterà il ruolo di Ken nel film in live action su Barbie. Dopo una lunga ricerca, come riferito da Cosmopolitan, è stato scelto proprio il 40enne attore di London per affiancare Margot Robbie, che interpreterà appunto il famoso giocattolo firmato Mattel. Stando a quanto emerso, Ryan Gosling aveva inizialmente rifiutato la proposta, visti una serie di impegni, ma dopo che la produzione del film si è protratta oltre il previsto, ha deciso appunto di accogliere l’offerta, calandosi in questo curioso quanto inedito ruolo.

La trama di Barbie resta top secret, ma Margot Robbie ha cercato di regalare qualche piccola anticipazione, e parlando recentemente durante un’intervista ha svelato: «Qualunque cosa tu stia pensando noi ti daremo qualcosa di completamente diverso, qualcosa che non sapevi di volere». Curioso come anche per il ruolo di Barbie vi siano stati dei rifiuti, precisamente Anna Hathaway e Amy Schumer, prima di affidare lo stesso all’eroina di Suicide Suad, divenuta famosissima dopo The Wolf of Wall Street con Leonardo Di Caprio.

RYANG GOSLING SARA’ KEN IN BARBIE: PROGETTO TOP SECRET

Alla regia invece, l’abile mente di Greta Gerwing, già nota per i suoi ottimi lavori con Lady Bird e Piccole Donne con Timothée Chalamet, che siamo certi non deluderà le aspettative, confezionando un prodotto tutt’altro che banale.

Siamo anche curiosi di sapere quale parte sarà affidata al marito di Eva Mendez, “dotato di una bellezza indiscutibile ma non scontata – commenta Cosmopolitan – che calza a pennello con l’idea che ha la Gerwing del fidanzato di Barbie”. Gosling ha alle spalle moltissime pellicole di successo come La La Land, Drive, The Nice Guys e Half Nelson, e da poco ha concluso le riprese di un film thriller targato Netflix in cui lo stesso interpreta il ruolo di un’agente della Cia costretto a divenire un fuggitivo dopo essere stato tradito da una persona a lui vicina.

