Sabrina, compagna Purple Disco Machine/ “La mia migliore amica e complice”

Sabrina è la compagna di Purple Disco Machine, il disc jockey e produttore discografico tedesco tra i protagonisti delle due serate musicali “Seat Music Awards 2021” in programma all’Arena di Verona. Il dj tedesco torna ad esibirsi in Italia dopo il grandissimo successo di “Hypnotized”, il brano nato dalla collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants diventata una hit mondiale. Un ritorno molto gradito quello del dj tedesco che è felicemente innamorato da diversi anni alla fidanzata Sabrina con cui ha costruito la sua famiglia. Un amore che la coppia non ha paura di mostrare al mondo intero, visto che sui social sono soliti pubblicare degli scatti che li ritraggono insieme nella vita quotidiana.

Tino Piontek, così si chiama il disc jockey e produttore discografico, in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram stringe forte a sè la compagna Sabrina. I due sorridono a conferma che il loro amore procede a gonfie vele.

Purple Disco Machine di Hypnotized: “Sabrina è il mio tutto”

Uno scatto di vita comune quello condivido da Purple Disco Machine su Instagram con la sua Sabrina. Un grande amore quello che lega il disc jockey e produttore discografico alla donna di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Quello che possiamo dirvi di certo è che tra i due sono legatissimi e condividono tutto. Proprio il disc jockey ha scritto alla moglie una bellissima dedica: “oggi è il momento di ringraziare il mio amore, il mio complice, la mia migliore amica, la madre dei miei figli – Sabrina”.

Non solo, Tino Piontek ha anche aggiunto: “per quasi 10 anni è stata al mio fianco e mi ha sempre sostenuto. Non importa quante ore trascorro in studio, su aerei, aeroporti, stanze d’albergo, club o festival in tutto il mondo, lei mi sostiene sempre. Io come persona, così come la mia musica, non sarei la stessa senza di lei. Mi ispira ogni giorno e mi rende sicuramente una persona migliore”.

