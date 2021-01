Sabrina contro sorella Flavia Vento/ “Non sono gelosa, reality insieme sarebbe bello”

Le sorelle Sabrina e Flavia Vento le abbiamo viste qualche tempo fa ospiti di Domenica Live per un confronto che però, a quanto pare, non è stato del tutto chiarificatore. Proprio nel salotto della domenica pomeriggio di Barbara d’Urso, Flavia Vento, reduce dalla sua partecipazione lampo di appena 24 ore nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, aveva accusato la sorella Sabrina di essere gelosa di lei. Adesso però la sorella di Flavia Vento torna a parlare smentendo categoricamente le parole della showgirl, come riporta oggi Francesco Fredella tra le pagine web di Libero Quotidiano e Il Tempo: “Non sono gelosa di Flavia, come lei ha ammesso. Le voglio un bene dell’anima, ma siamo due persone diverse”.

Sabrina Vento ha anche precisato che a differenza del suo precedente intervento televisivo, questa volta non ha intenzione di farvi ritorno: “Non ho alcuna intenzione di ritornare in tv, per ribadirlo. Da una vita mi tengo alla larga dai riflettori, non sono fatta per starci”, ha spiegato.

SABRINA VENTO REPLICA ALLA SORELLA FLAVIA

Sabrina Vento, sorella di Flavia, ha rivelato di aver ricevuto delle proposte per tornare a parlare della sua situazione famigliare in tv: “Di proposte ne ho ricevute, ma ho sempre declinato e scelto di fare altro”, ha spiegato. Una sferrata senza precedenti ed in qualche modo inattesa, quella della sorella della showgirl ed ex concorrente di reality, la quale ha voluto precisare la sua presa di posizione asserendo, come rivela ancora Fredella: “Io e Flavia siamo sorelle, ma con caratteri e abbiamo scelto vite diverse. Non sono affatto gelosa di lei, ho una vita piena e ricca di cose fatte e da fare. Ho in mente tanti progetti, pandemia permettendo. Il bene che le voglio non cambierà mai, lei lo sa e nei momenti belli e brutti ci sono e ci sarò sempre”. Nonostante la presa di distanza, Sabrina ha ribadito anche il forte legame affettivo a Flavia Vento al punto da non escludere un reality insieme: “Sarebbe bello fare un reality di fratelli e sorelle di, credo che ne verrebbero fuori delle belle”, ha chiosato Sabrina. Flavia replicherà alle sue parole?

