Sabrina Ferilli attacca Cattelan dopo la bordata a Belen Rodriguez/ “Che signore!”

Ferilli contro le parole di Cattelan a Belen Rodriguez: ecco cosa è successo

Sabrina Ferilli, sui social, ha espresso il suo disappunto verso le parole che Alessandro Cattelan ha riservato a Belen Rodriguez. Ma cosa è successo? La showgirl argentina sarebbe dovuta essere ospite del conduttore, per poi dare forfait qualche giorno prima.

Cattelan aveva già parlato della mancata ospitata, nel salotto di La volta buona: “Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku. Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi…”. Durante la prima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai2, il presentatore si è vendicato prendendo in giro l’argentina in modo molto piccato. Ferilli non ha gradito per nulla l’atteggiamento di Cattelan e ha commentato: “Che signore“.

Cosa ha detto Cattelan di Belen: la vendetta del conduttore

Dopo il forfait di Belen Rodriguez, il conduttore ha aperto la puntata di ieri sera con una piccola vendetta personale: “Che cosa è successo: invitiamo Belen, Belen accetta. Figata, io ero tutto tranquillo, ci sentiamo al telefono (…) Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti i suoi due ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino, e dico: ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è una figata (Stasera c’è Cattelan su Rai2 va in onda dopo Belve, ndDM)’. Però lì ci chiamano e ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene e io c’ho creduto” esordisce.

Poi passa all’attacco: “ioè, ci credo tutt’ora e le auguriamo di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa stories. Ve la facciamo vedere”. Il conduttore mostra, dunque, la foto che ritrae Belen Rodriguez mentre beve qualcosa di alcolico: “Credo sia all’Asl, non lo so, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici di base, ognuno si fa curare dove riesce. Detto questo, se è un problema che si risolve con l’alcol, Belen, eravamo il posto giusto dove venire, questo te lo assicuro. Potevi venire qua. Saranno le mani del dottore non lo so…”.













