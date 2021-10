Sabrina Ferilli gavettone a Maria De Filippi: “Queen bagnata”/ Gag a Tu si que vales

Gli scherzi continuano a Tu si que vales: nella puntata andata in onda sabato 16 ottobre, Sabrina Ferilli ha rifilato un gavettone a Maria De Filippi. La rappresentante della giuria popolare si è vendicata, dato che in passato era stata più volte vittima del medesimo trattamento da parte della collega nonché amica. L’attrice, tuttavia, è stata costretta a mettere in atto il piano da sola: tutti, di solito, si schierano infatti a favore della moglie di Maurizio Costanzo. Nonostante ciò, il progetto malefico è riuscito.

Perchè Maria De Filippi caccia Joele Milan da Uomini e donne/ "Non posso più continuare..."

Al termine di una esibizione, Sabrina Ferilli ha chiesto a Maria De Filippi di avvicinarsi, con la scusa di doverle confidare un segreto. “Qui cerco sempre persone che possano aiutarmi a farti scherzi. Secondo te ci riesco?”, le ha chiesto all’orecchio. Un secco no come risposta da parte della conduttrice. “E allora faccio da sola”, poi le ha completamente svuotato una bottiglietta d’acqua in testa.

Maria De Filippi sbotta contro gli allievi ad Amici 2021/ "Andate in altri talent..."

Sabrina Ferilli gavettone a Maria De Filippi: “Queen bagnata”. Le reazioni

Le reazioni in studio al gavettone di Sabrina Ferilli a Maria De Filippi non sono tardate ad arrivare. A bocca aperta sono rimasti Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. L’attrice, divertita, non ha mollato il colpo, andando avanti con gli sfottò: “La Queen è sweet, è bagnata. Guarda che fi*a, sembri Kim Basinger in 9 settimane e ½”. Zero pentimenti: “Questo è il minimo, dopo quello che mi fai”.

Pensavate che Maria De Filippi se ne sarebbe rimasta con le mani in mano? Nulla di più sbagliato. La conduttrice, dopo essere stata derisa, ha afferrato a sorpresa la bottiglietta d’acqua incriminate e ha riversato il contenuto rimanente addosso a Sabrina Ferilli. “Ero convinta di avere finito l’acqua”, ha sottolineato l’attrice, ridendo. Vendetta è stata dunque fatta. “Stai bene?”, ha domandato ironica la moglie di Maurizio Costanzo. “Meglio di te”, questa la chiosa dell’altra.

Sabrina Ferilli spaventata a Tu si que vales "Lo uccido"/ Maria: "Ti arresteranno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA