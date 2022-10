Sabrina Ferilli hot con Gerry Scotti “Ti morderei”/ “Ho sentito un richiamo ses*uale”

Siparietto hot a Tu si que vales tra Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Un’esibizione “innocente” di un concorrente ha scatenato l’attrice e il conduttore, che hanno poi ballato sulle note di Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. “Ti toccavi tutta mentre cantava”, ha provocato Rudy Zerbi rivolgendosi all’attrice durante il commento dell’esibizione del concorrente. “Un po’ perché vedevo Gerry dall’altra parte, ho sentito un richiamo erotico sessuale e la canzone ci ha portato anche a questo”, ha spiegato l’attrice mentre Gerry Scotti gongolava.

“Eravamo proprio molto spinti. Ti morderei tutto”, ha aggiunto Sabrina Ferilli tra le risate imbarazzate di tutti. Allora Rudy Zerbi, da abile provocatore quale è, ha proposto ai due di ballare insieme sulle note della canzone sopracitata. “Gerry, qui lasciamo le famiglie. Guarda che dopo questo ballo può succedere di tutto”, ha continuato Sabrina Ferilli avvicinandosi a Gerry Scotti.

Tutti divertiti in studio mentre Gerry Scotti e Sabrina Ferilli provavano a ballare sensualmente a Tu si que vales. A dir la verità, è riuscito bene il tentativo all’attrice, che ha quasi baciato il conduttore, il quale poi si è lasciato andare ad un’esibizione più irriverente che sensuale. Nel frattempo, Maria De Filippi si lasciava andare con Giovannino. Alla vista di questa scena, l’attrice ha interrotto subito il ballo con Gerry Scotti, non senza abbracciarlo. “Io voto la coppia rossa”, ha scherzato Teo Mammuccari, visto che Maria De Filippi e Giovannino erano in rosso. “Questa sera i miei amici del bar mi chiameranno per chiedere com’è ballare con la Ferilli”, ha chiosato Gerry Scotti dopo la scenetta hot con l’amica.

Pochi minuti fa su #Canale5 una scena epica flirt tra Gerry Scotti e Sabrina Ferilli con Maria De Filippi e Giovannino sullo sfondo 😂😂😍#TuSiQueVales pic.twitter.com/OsCBiI8zlD — CinguettaTV (@CinguettaTV) October 8, 2022













