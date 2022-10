Tu Si Que Vales 2022, Fabio Albanesi è scontro con Sabrina Ferilli “Ti vuoi vendicare”/ Cosa succederà?

Tu si Que Vales, Fabio Albanesi torna in puntata: cosa succederà?

Nella puntata di domani sera di Tu si Que Vales ci sarà una sorpresa inaspettata per Sabrina Ferilli. Ricordate l’attore Fabio Albanesi? In una delle puntate di Tu si que Vales, Fabio si era presentato sul palco per interpretare un monologo tratto dal Cyrano De Bergerac. Dopo aver iniziato l’esibizione però, Fabio è stato interrotto dall’ingresso di Giovannino che si è piazzato vicino alla Ferilli. Sabrina ha cercato di rimanere concentrata ma il continuo andirivieni di Giovannino l’ha mandata in confusione e a quel punto Fabio si è iniziato a lamentare accusando l’attrice di averlo interrotto più volte. Sabrina però si è difesa negando di avere una colpa in tutto questo ma Fabio ha subito alzato la voce dicendo: “Che gioco è questo? Stai giocando? Non ti faccio giocare sulla mia pelle”. A quel punto, ha deciso di interrompere l’esibizione e di lasciare il palco lasciando nello sconcerto Sabrina Ferilli.

Nella puntata in onda questa sera, assisteremo al ritorno di Fabio Albanesi. Nella clip del promo della puntata si vede Fabio che dice a Sabrina: “Non le piaccio ed è chiaro. Si vuole vendicare dell’altra volta”. Sabrina Ferilli spiega però di portare rispetto nei suoi confronti ma Fabio è irremovibile e rivolgendosi agli altri giurati dice: “Non ci sono più i presupposti per continuare. Voi siete stati carini e vi ringrazio”. Nel termine del promo si vede un Fabio infuriato che dice a Sabrina Ferilli di vergognarsi per il suo comportamento. Cosa sarà successo?

Fabio Albanesi punzecchia Sabrina Ferilli: le reazioni social

Sui social in molti però hanno preso le parti di Sabrina Ferilli. C’è chi ha scritto: “Che pazienza che ce vò.. Dijelo a Sabrii!!!”. Alcuni pensano che Fabio Albanesi si sia invece messo d’accordo con Giovannino e Maria De Filippi per fare uno scherzo a Sabrina Ferilli. Alcuni immaginando di capire cosa sarà successo avanzano l’ipotesi di una nuova comparsa sulla scena di Giovannino: “Sono sicura che come l altra volta comparirà Giovannino vero”. Un utente critica invece il fatto che Sabrina Ferilli debba prestarsi a questi giochi: “Può essere quello che vuole, il problema è che è tutto per infastidire Sabrina, e mi sembra che venga già abbastanza infastidita da Giovannino, il troppo stroppia poi”.

Questa sera andrà in onda il quarto appuntamento di Tu Si que Vales. Sul palco ci saranno gli artisti delle più disparate discipline, che saranno valutati dai giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e la presidente della giuria popolare, Sabrina Ferilli. Nella puntata le incursioni a sorpresa dell’irriverente Giovannino. Alla conduzione e all’introduzione dei performer, ci saranno Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

