Sabrina Ferilli hot su Instagram: slip e gambe in mostra/ Il web: “La bellezza…”

Sabrina Ferilli, selfie appena sveglia

La bellezza di Sabrina Ferilli continua a lasciare senza parole i fan. Sempre in splendida forma, l’attrice regala un nuovo selfie ai fan in cui si mostra al naturale in una tranquilla domenica mattina. “Riflessi belli”, scrive l’attrice pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui accenna un leggero sorriso mentre indossa una maglia e un semplice slip che, naturalmente, le lascia scoperte le gambe sempre snelle e in splendida forma.

Una foto scattata nell’intimità della sua casa e che la Ferilli ha scelto di regalare ai fan che, non solo hanno apprezzato, ma si sono complimentati con lei per la semplicità che sfoggia in tutte le foto che pubblica sui social. “La bellezza”, scrive qualcuno sotto la foto considerando la Ferilli una delle donne in assoluto più belle.

Sabrina Ferilli, non solo bella: un mix di sensualità e talento

Sabrina Ferilli non è solo bella, ma è anche una delle attrici più brave del cinema italiano. Alla bellezza e al talento, poi, unisce simpatia e autoironia e il risultato è un mix esplosivo con cui l’attrice fa puntualmente breccia nel cuore dei fan. Sotto la foto che vedete qui in basso, infatti, sono davvero tanti i complimenti per lei da parte dei fan che fanno partire anche il countdown per il ritorno in tv di Sabrina come presidente della giuria popolare di Tu sì que vales.

E nel talent show del sabato sera di canale 5, oltre alla propria bellezza, Sabrina è pronta a sfoggiare tutta la sua simpatia dando vita a siparietti imperdibili con l’amica Maria De Filippi.

