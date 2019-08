SABRINA GHIO ‘LIMONATE’ A CAPRI/ Outfit da urlo, i fan: “bellezza disarmante!”

Sabrina Ghio, l’ex concorrente di Amici e ex tronista di Uomini e Donne, prosegue le sue vacanze estive 2019. Così dopo Mykonos, Ibiza e la Sardegna, questa volta la bella Sabrina è approdata nell’incantevole isola di Capri dove sta trascorrendo qualche giorno di relax con il compagno Carlo Negri e la figlia Penelope. Proprio da Capri la ballerina di Amici ha pubblicato una foto circondata da alberi di limone con tanto di didascalia a tema: “Limonate???” accompagnata dagli hashtag #capri #moodoftheday. Immediata la reazione dei fan che hanno apprezzato in particolare l’outfit della ex tronista: un abito bianco cortissimo e scarpe color fucsia. In tantissime le hanno chiesto “il vestito di chi è?”, mentre altri si sono soffermati sulla sua indiscutibile bellezza. “Meravigliose gambe comunque sei favolosa….. buon sabato” scrive un utente a cui segue “bellissima un incanto sei tu che abbellisci i vestiti sei stupenda buon weekend tesoro”. Altri, invece, apprezzano la location: “Credo sia a Villa Verde ci sono stata location” e “uno dei posti più belli di Capri”.

Sabrina Ghio contro Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

In queste ore Sabrina Ghio, come tanti altri personaggi famosi, è intervenuta in merito al caso Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La ballerina di Amici è rimasta a bocca aperta dinanzi alle lacrime e ai teatrini ‘mediatici’ organizzati ad hoc e pubblicati come ‘dirette’ sui social. “È da ieri che sono un po’ su Instagram e ho visto delle notizie che mi lasciano ogni volta a bocca aperta. Io capisco postare vacanze, alcune situazioni o stati d’animo, foto o cibo e quindi magari alcune persone lo fanno proprio per lavoro. Quindi ok, ci sta. Ma quello che non capisco è come sia possibile che uno posti la vita privata, magari i momenti più difficili, situazioni che uno, secondo me, dovrebbe tenere per sé” detto la Ghio in alcune Instagram Stories. La ex tronista ha poi proseguito dicendo: “quello che mi domando è: uno non ha un minimo di pudore nel tenere per sé alcune situazioni? Io se un domani dovessi litigare con il mio fidanzato rimarrebbe per me. Non mi metterei lì a scrivere o a dire o a fare post o storie in cui piango e mi dispero. Non lo condivido proprio. Mi sembra una cosa assurda che non ci sia un minimo di riservatezza”.

Sabrina Ghio e la polemica in Sardegna: “ristorante non vuole bambini”

Non solo Lorenzo Riccardi contro la Sardegna. Anche Sabrina Ghio ha tenuto da ridire sull’organizzazione della splendida isola italiana puntando il dito contro una struttura che, a detta della ballerina di Amici, l’avrebbe rimbalzata all’ingresso per via della figlia Penelope. Il tutto è successo a fine luglio quando la Ghio si trovava in vacanza in Sardegna: “siamo al Tanit. Un ristorante di Poltu Quatu che fino a pochi minuti fa reputavo meraviglioso. Non voglio bambini, alle 10 di sera uno non può mangiare con i bambini. Ditemi se uno deve venire in Sardegna, se non è meglio andare andare ad Ibiza, Formentera o Mykonos”. La Ghio ha precisato che sarebbe stato il proprietario del ristorante a non volerla farla sedere per la presenza di bambini: “questo uomo si merita di non avere più persone a cena. Voi famiglie, voi mamme che venite in Sardegna, non andate in quel posto, questo signore non se li merita i vostri soldi”. La ex tronista è tornata poi sulla questione facendo delle precisazioni: “ero molto arrabbiata, vedendo Penelope offesa. Ci sono rimasta male perché lei si è sentita umiliata. Se qualche sardo si è sentito offeso mi scuso, da mamma ci sono rimasta male”. In realtà a smentire la versione della Ghio ci ha pensato lo stesso ristorante che, contattato da Fanpage.it, ha fatto sapere: “non so con chi abbia parlato quella signora. Non stiamo replicando, mi spiace per la signora perché noi cerchiamo di accogliere tutti. Sarà stato un malinteso”.

