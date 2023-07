Sabrina Laganà e Marco Morandi si sono lasciati/ “Dopo 23 anni sarà difficile gestire il dolore…”

Sabrina Laganà, il toccante post su Instagram dopo le parole del marito Marco Morandi

Marco Morandi – per l’edizione odierna del Corriere della Sera – ha rilasciato un’ampia intervista dedicata in buona parte alla figura di Gianni Morandi, suo padre, ma anche rivelando di essere ad un passo dalla separazione da sua moglie Sabrina Laganà. Il cantante ha parlato così al quotidiano: “La relazione con Sabrina è cominciata nel ’99 e ci siamo sposati nel 2012, quando già erano nati Jacopo, Leonardo e Tommaso. Ci siamo appena lasciati, siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Abbiamo costruito tanto insieme”.

Le parole di Marco Morandi sono state quasi subito riportate dalla stessa Sabrina Laganà con tanto di ampia didascalia. La donna non ha usato giri di parole per confermare quanto detto dal marito, sottolineando quanto sia vero e puro quanto da lui raccontato al Corriere della Sera. Nessun attrito, nessun risentimento; fortunatamente non sempre la fine di un amore longevo deve essere accompagnata da dissidi e scontri. “Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una storia lunga 23 anni che porta dei down e delle angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente da tutto il tuo dolore”.

Sabrina Laganà e il pensiero per i figli dopo la separazione con Marco Morandi: “Unica priorità…”

Particolarmente toccante la parte iniziale della didascalia scritta da Sabrina Laganà su Instagram – accompagnata alle parole del marito, Marco Morandi, rilasciate al Corriere della Sera. La donna ha confermato la bonarietà e civiltà della separazione in atto, soffermandosi però su quanto a prescindere la sofferenza si faccia sentire. E’ indubbio che un amore così longevo, senza un lieto fine, lasci una ferita difficile da rimarginare. La donna ha poi continuato soffermandosi sulla bellezza della famiglia creata insieme al cantante: “Al netto di tutto ciò la nostra unione ha dato alla luce 3 forme splendenti di umanità… Che restano la nostra priorità assoluta, in questo intento non ci siamo mai persi”.

Dalle parole di Sabrina Laganà risulta difficile non percepire il dolore per l’imminente separazione da Marco Morandi dopo 23 anni d’amore e al netto di 3 figli cresciuti insieme. Avrà però certamente la forza di andare avanti nonostante tutto e sarà forse la famiglia il valore aggiunto che la accompagnerà in questo nuovo capitolo della vita. “Adesso vediamo cosa ci aspetta… Confido sempre in quella luce in fondo al tunnel“. In conclusione, Sabrina Laganà lancia un breve ma intenso messaggio: “Bisogna amare la vita più della sua logica…”.











