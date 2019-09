Sabrina Martinengo e Nicola Tedde/ Video: “Giulio Raselli? Era scontato che…”

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, nonostante la crisi vissuta nel villaggio di Temptation Island 2019 sono tornati insieme ed oggi sono ancora più innamorati e felici. Ospiti a Radio Radio, nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli, la coppia ha parlato del proprio rapporto lanciando anche una frecciatina a Giulio Raselli, il tentatore che ha fatto tremare Nicola e che oggi è sul trono di Uomini e Donne. Sabrina comincia il proprio racconto dalle tre settimane vissute in Sardegna rivelando che non ì stato trasmesso, in realtà, tutto ciò che è successo: “21 giorni di registrazione non si possono vedere in sei puntate. Io ho una vita che non mi dà la possibilità di sgarrare. Io sono una mamma, sono una donna che lavora e cresce le sue figlie perchè stanno tutte con me” – spiega Sabrina che poi aggiunge – “Ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati, questo sì. So di aver ferito una persona che non meritava. Se potessi tornare indietro, non porterei Nicola in un contesto del genere. Eviterei di affrontare una situazione del genere”.

SABRINA MARTINENGO E NICOLA TEDDE: “GIULIO RASELLI RECITAVA, SCONTATA LA SUA PRESENZA SUL TRONO”

L’argomento caldo dell’intervista che Sabrina Martinengo e Nicola Tedde hanno concesso a Giada Di Miceli arriva quando l’argomento si sposa su Giulio Raselli: “sapevo benissimo che lui in quel momento stava recitando. Non sono proprio scema, lo volevo eliminare e anche prima del weekend ero titubante. Poi ho detto: perchè devo eliminarlo? Immaginavo che avrebbe fatto il tronista e l’ho detto anche a lui. Era scontato: come immaginavo io l’hanno fatto anche le persone del web. Non l’ho più sentito”, ha confessato Sabrina che poi smentisce le voci su una sua presunta gravidanza – “Allora è stato molta dura ricominciare. Ad oggi va bene, siamo contenti e siamo sereni. Incinta? No, non sono incinta”. Nicola, infine, lancia una frecciatna a Giulio: “Era palese che finisse sul trono, era palese che voleva il trono. Apparteniamo a due mondi diversi e sono anche più bello, mi ritengo più bello”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA