Sabrina Salerno e il rapporto con i genitori/ “Mio padre? Questo abbandono l’ho elaborato ma..”

Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle 2021 oltre a ballare ha aperto anche il suo cuore raccontando qualcosa di inaspettato. La bellissima cantante e showgirl, infatti, durante l’ultima puntata del dance show di successo di Rai1 si è sbottonata parlando dei genitori. In particolare la cantante si è soffermata sul rapporto con il padre rivelando: “più che abbandonata mi aveva ignorata, ma un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese e poco dopo è morto”. Non è facile per Sabrina Salerno raccontare la sua infanzia e aprire il suo cuore a dei ricordi che ancora oggi le fanno molto male. Con le lacrime agli occhi parla di un padre che per anni non l’ha voluta, ma di un rapporto che ha voluto ricostruire una volta diventata grande.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2021/ Il peso di essere tra i favoriti

“Mio padre mi ha chiesto scusa tante volte, anche nell’ultimo anno prima di morire. Ma se ti dicessi che sono serena e l’ho perdonato, sarebbe un’ipocrisia” – aveva rivelato poco tempo fa negli studi di Verissimo. Un racconto molto intimo e sofferto che ha commosso i giudici di Ballando con le Stelle, ma anche Alberto Matano che ha pensato di assegnarle il tesoretto finale. “Il suo racconto personale mi ha molto colpito, ha dato una prova di coraggio e le persone che hanno avuto un vuoto come il suo hanno trovato in lei modello di forza e speranza” ha detto il giornalista e conduttore.

Sabrina Salerno: "Miguel Bosè era il mio amore impossibile"/ "L'ho conosciuto e..."

Sabrina Salerno e il rapporto con il padre: “Quando ti manca la figura paterna viene compromesso il rapporto con gli uomini”

Non è la prima volta che Sabrina Salerno parla del rapporto con il padre. Questo abbandono ha segnato la sua vita di donna e non lo nasconde affatto. “Quando ti manca la figura paterna viene compromesso il rapporto con gli uomini. Non è una caso che io poi mi ritrovi sempre a lavorare con le donne” – ha chiosato la showgirl che non è stata accettata dal padre una volta nata. “Quando non vieni accettata da tuo padre, te lo porti dietro tutta la vita. Io questo abbandono l’ho elaborato, ne ho fatto una motivazione” – ha dichiarato la Salerno che nel corso degli anni ha cercato di reagire a questa assenza. Come?

Sabrina Salerno e il padre morto/ "Abbandonata e ignorata per una vita, poi..."

“Mii sono detta: non mi riconosci? E allora diventerò famoso. Volevo dimostrare a mio padre che sarei diventata qualcuno. Salvo poi scoprire che non è il successo che riempie i vuoi, anzi può farti sentire ancora più sola” – ha confessato la Salerno che un giorno ha deciso di chiamarlo e perdonarlo. “Ho perdonato lui, ma con gli altri uomini spesso entro in conflitto. Quando è morto mio padre mi sono ritrovata ad affrontare tutto questo e ci sto lavorando ancora, ma ora sono più serena. Mi salva l’ironia” ha concluso la cantante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA