Sabrina Salerno e il rapporto tormentato con i genitori/ “Loro non mi volevano”

Sabrina Salerno non ha mai amato parlare della sua vita privata davanti alle luci dei riflettori ed è per questo che in pochi sono a conoscenza del passato tormentato che lei ha alle spalle. L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha infatti vissuto gran parte dell’infanzia con i nonni a Sanremo, che l’hanno allevata ben sapendo dell’assenza totale dei suoi genitori.

La showgirl è comunque riuscita, anche se solo con il tempo, a mettere da parte i rancori che erano sorti con la mamma, spesso lontana per motivi di lavoro (faceva l’infermiera). Decisamente più difficile è stato il rapporto con il papà, che non l’ha riconosciuta alla nascita. Poprio per questo lei porta il cognome dei genitori napoletani della donna.

Sabrina Salerno e il dolore per l’assenza dei genitori

A Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’, Sabrina ha raccontato i momenti difficili vissuti quando era solo una ragazzina: “Della mia infanzia non ho grandi ricordi se non qualcosa dell’asilo, poi mi sono trasferita da Genova dove vivevo con mia zia, poi lei è morta e mi sono trasferita dai nonni, poi sono tornata a Genova. Non so se fossi felice, quella era la mia condizione, quella di non avere i miei genitori accanto, non li ho mai avuti e quando sei piccolo ti abitui forse, poi con il tempo mi sono trovata ad affrontare il mio carattere”.

Il primo incontro con il papà è invece avvenuto solo quando lei aveva dodici anni e per sua iniziativa. Una situazione certamente difficile da accettare: “Più che abbandonata, mi aveva ignorata. Ma un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese. Poco dopo è morto. È stato difficile non provare rancore, ma è stato l’unico modo per salvare lui e me. Salvando lui gli ho dato la possibilità di chiedere perdono e io di riuscire a farlo. È stato un processo lungo perché c’è stata una mancanza di 40 anni e passa. La rabbia è distruttiva e fa male a chi la prova e va a inficiare in maniera negativa anche nella vita privata. Un problema con i genitori te lo parti dietro tutta la vita e il mio compagno infatti è un santo”.



