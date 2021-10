Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le Stelle/ Saranno loro a vincere?

Sabrina Salerno e Samuel Peron, debutto con il botto a Ballando con le stelle

Grande inizio per la coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron a Ballando con le stelle. I due hanno incantato la giuria con un sensuale tango, tanto da essere proclamati papabili vincitori di questa edizione. Buona la prima dunque per Samuel e Sabrina. La complicità della coppia è innegabile e convince anche i giudici, d’altronde Sabrina Salerno è abituata a calcare i palchi. Modella, cantante e attrice diventata famosa negli anni ’80 grazie alla sua partecipazione a concorsi di bellezza e pellicole cinematografiche. Vince Miss Italia nel 1984 e nello stesso anno esordisce nel programma “W le donne”. Nel 1986, grazie a Claudio Cecchetto, scala le classifiche con il brano “Sexy Girl”. Inizia così la sua carriera musicale, indimenticabile il suo successo “Boys (Summertime Love)” che la consacra ufficialmente a sex symbol. A dispetto del suo aspetto fisico, la showgirl da 2 milioni di followers ha ammesso di non essere sempre sicura, anzi è certa che i telespettatori noteranno tante sue insicurezze grazie a questo programma. Non lo dimostra però agli occhi dei giudici, che esprimono tutti giudizi più che positivi.

Alessandra Mussolini assente a Ballando con le stelle 2021?/ Tutto tace sui social

Sabrina Salerno e Samuel Peron, grande chimica tra i due

Mentre ballano la chimica tra Sabrina Salerno e Samuel Peron è palpabile e le movenze sinuose incantano giuria e pubblico. La presidentessa di giuria, Carolyn Smith, si dice rapita dagli sguardi sensuali lanciati dai due concorrenti e Fabio Canino dichiara che Samuel Peron è un partner perfetto per la Salerno. Ma Sabrina non è solo fisico, balla con passione e impegno, tanto che Ivan Zazzaroni ammette di aver visto anche l’anima della showgirl durante l’esibizione. Grande apprezzamento da parte di Guillermo Mariotto, il quale ha detto: “Darai filo da torcere a tutte, tenterai la vittoria a tutti i costi e con lui ce la potresti fare”. I due insomma sono già considerati possibili vincitori. D’altronde Samuel Peron è un vero e proprio veterano di Ballando con le Stelle.

Brando Giorgi, ex fidanzato di Mietta/ Per lui due matrimoni, un amore breve ma intenso e poi...

La sua carriera inizia da giovanissimo e fin da subito si cimenta in vari stili di danza. Sul piccolo schermo compare in vari programmi televisivi, tra i quali “Sabato al circo” e “Bravo bravissimo”. Fondatore della “Samuel Peron Academy”, il ballerino ha preso parte a ben 13 edizioni del programma e, nel 2007, ha trionfato in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Uno tosto, insomma, tanto che nei giorni scorsi la stessa Sabrina aveva ironizzato in un video su i social dicendo “Quello più cattivo ce l’ho io”. Samuel ha detto di essere rimasto molto soddisfatto dall’esibizione di Sabrina. “Lei è una perfezionista. – ha detto Peron – Abbiamo fatto una bella performance, siamo arrivati a casa alla gente con un’emozione”.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Tra gioco e un possibile amore

La giuria premia la coppia Sabrina Salerno e Samuel Peron che ha tutto per puntare al podio finale di Ballando con le Stelle

Due grandi lavoratori che nel corso della settimana si sono allenati instancabilmente. Infatti, il tango fa guadagnare ottimi voti alla coppia: 8 di Ivan Zazzaroni; 7 di Fabio Canino; 8 di Carolyn Smith; 7 di Selvaggia Lucarelli; 8 di Guillermo Mariotto. Il totale è di 38, un punteggio buono che però non fa raggiungere il podio, infatti la coppia arriva quinta nella classifica finale. Poco male, perchè il pubblico a casa è conquistato. Soprattutto su Twitter, sono stati in tanti ad esprimere parole d’apprezzamento e i due concorrenti si posizionano terzi nella classifica social. Gli spettatori sono certi che nelle prossime puntate la coppia andrà alla grande e forse la profezia di Mariotto potrebbe avverarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA