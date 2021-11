Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Una foto scatena i fan

Ballando con le Stelle 2021: Sabrina Salerno e Samuel Peron, una foto iconica

La coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron si possono raccontare nella loro avventura a Ballando con le Stelle 2021 grazie a un’iconica la foto Instagram simbolo della coppia in questa strana serata del 13 novembre. Nella stessa Sabrina finisce la sua coreografia con un coltello in bocca, Samuel le appoggia una mano sulla gamba che ha destato l’invidia di milioni di italiani, ma è l’espressione di grinta della showgirl che non lascia spazio a dubbi: d’ora in avanti lotterò con il coltello, me la suderò tutta, ma Sabrina, così lascia trapelare nei commenti social, non ci sta più a recitare la parte di ‘Boys, boys, boys’ e pretende che il pubblico la segua e ami in qualunque occasione. Una foto che non si può nascondere abbia di fatto scatenato i fan.

Questa determinazione accompagnerà la coppia anche nella puntata di stasera dove vedremo i due confrontarsi con il palcoscenico per andare ancora avanti in questa lunga avventura. Sabrina è riuscita a lasciarsi alle spalle il suo ruolo di icona e nell’ultima puntata ha davvero dimostrazione di cosa sa fare. Il cammino della coppia composta da Sabrina Salerno e Samuel Peron come maestro di ballo, prosegue e finalmente, dopo la puntata di ‘Ballando con le stelle’ andata in onda sabato 13 dicembre, la showgirl icona degli anni ’80 ha mostrato ciò che si attendevano da lei alcuni giovani, una Sabrina non solo icona sexy, stereotipo di molti modelli maschili, ma una donna con fragilità, interiorità, emotività profonde nelle quali ballare e trovare ispirazione nel ballo.

Un successo pieno nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha portato Sabrina Salerno e Samuel Peron a 42 punti, quindi una media superiore all’otto nella quale soprattutto Fabio Canino dichiarando ‘I consigli delle scorse settimane hanno fruttato, ho trovato uno sfogo liberatorio in questa esibizione’, sono la testimonianza di un successo conquistato sulla pista, con il sudore nelle prove e tanta determinazione nel mostrarsi fuori dagli schemi. A ciò Sabrina serviva e importava, da oggi il cammino potrà solo essere più semplice perché il pubblico ama di lei ogni aspetto della sua umanità e non solamente l’espressione sexy di una generazione edonista oramai retrò: Sabrina piace anche quando non è ‘la Salerno’, anzi, come ammette anche lei ai microfoni davanti ai giudici ‘Non ce la facevo più, volevo essere me stessa fino in fondo’. La precedente esibizione, un paso doble, in realtà non era andata malissimo, anzi, ma quell’alone di stereotipo (anche se, a onor del vero, non sono l’unica coppia che ci gioca o ci ha giocato su) da riproporre in loop spalmandolo su tutte le dieci puntate, non convinceva, nonostante gli ottimi voti.

Proprio i giudici, al termine di quel paso, avevano avvertito tra le righe che un’altra coreografia nella quale si lanciava il classico ‘marchio’ Salerno sarebbe stata penalizzata, ma tutta la giuria, da Ivan Zazzaroni a Fabio Canino, da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith che dal punto di vista tecnico ha lodato la coppia, sino all’esigente Guillermo Mariotto, sono stati concordi che Sabrina sa e può essere ciò che vuole e non deve temere nulla. Allora samba il 13 dicembre, sulle note de ‘gli spari sopra’ di Vasco Rossi, compatti nel ballare assieme, mostrando la grande sintonia presente tra loro: Samuel e Sabrina hanno giocato le loro carte sul palco di ‘Ballando con le stelle’ senza timore del giudizio, dei voti, una coreografia molto tecnica che ai giudici è piaciuta. Carolyn Smith, alzando la paletta, ha concesso un dieci pieno, sentito e voluto, eppure nonostante l’ottima performance della coppia, i voti dei giudici che l’hanno supportata, i due sono finiti, vincendo, allo spareggio e quella vittoria finale è stata davvero sudata con Charleston raffinato ma inatteso dai due che mai avrebbero pensato di finire alla soluzione finale.



