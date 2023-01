Sabrina Salerno/ Non solo showgirl: “per me i figli vengono prima di tutto”

Sabrina Salerno e il grande amore per il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria. La cantante e showgirl di successo torna protagonista in tv nel nuovo programma “Boomerissima” di Alessia Marcuzzi. Sabrina Salerno, ancora oggi indiscussa icona sexy del mondo dello spettacolo, ha avuto un successo strepitoso che l’ha consacrata la regina degli anni ’80 al grido di “Boys Boys Boys” e qualche anno dopo con “Siamo donne” in coppia con Jo Squillo al Festival di Sanremo. Eppure, intervistata dal Corriere della Sera, la ex concorrente di Ballando con le Stelle parlando del momento più bello della sua vita ha rivelato: “il giorno del mio matrimonio. Piangevo come una fontana, per me era diventato importantissimo sposarci. Quando mi vide in quello stato, disse: “Ma se sapevo che ci tenevi così tanto ti avrei sposato prima!”. Lo avrei ucciso”.

La showgirl è sposata da tantissimi anni con Enrico Monti, 60 anni, imprenditore, conosciuto durante una registrazione. Proprio il marito, intervistato dal Corriera, ha raccontato il primo incontro con la donna della sua vita: “mi chiesero di incontrarla per un nuovo progetto musicale. Ai tempi ero discografico, avevo uno studio di registrazione dove hanno inciso Vasco Rossi, Shade, Simply Red… Così andai a un concerto allo stadio di Rovigo e cenammo con altri, 31 anni fa. Lei pianse tutto il tempo, mi era sembrata disperata”.

Sabrina Salerno e l’amore per il figlio Luca Maria

Il primo incontro tra Sabrina Salerno e Enrico Monti lascia un segno. Un anno dopo, infatti, la showgirl e cantante lavorando fianco a fianco con l’imprenditore capisce che tra loro c’è qualcosa di più: “mi sono accorta subito che c’era qualcosa e che era importante. Io pure ero fidanzata. Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico”. La coppia però si è sposata solo nel 2006 con la Salerno che ha dichiarato: “mi diceva che non ci saremmo mai sposati e non avremmo avuto figli…”. In realtà il marito usciva fuori da un precedente matrimonio da cui è nato il primo figlio Andrea.

“Per me i figli vengono prima di tutto. Se mi avesse detto che ero più importante di Andrea ci sarei rimasta male. Certo, c’è voluto un po’ prima che avessimo il nostro” – ha rivelato la showgirl che però non ha voluto privarsi del regalo della vita di diventare madre. Dal loro amore, infatti, è nato Luca Maria su cui la cantante ha detto: “non volevo far pagare a mio figlio i miei up and down. Non mi considero una madre esemplare, ma volevo fare il massimo per dare a Luca Maria gli strumenti invisibili perché si sentisse un uomo amato. Se uno si sente amato ha già fatto Bingo”.











