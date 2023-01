Enrico Monti, chi è il marito di Sabrina Salerno/ L’amore per il figlio Luca Maria

Enrico Monti, l’amore per Sabrina Salerno e il successo nell’imprenditoria

Enrico Monti e Sabrina Salerno sono sposati dal 2006, ma il loro amore affonda le proprie radici da quasi 30 anni. L’icona sexy scoperta da Claudio Cecchetto è infatti legata all’attuale marito dal ’93 e proprio con lui ha avuto il suo unico figlio Luca Maria. La donna in una recente intervista al Corriere ha però raccontato le iniziali difficoltà: “Mi diceva che non ci saremmo mai sposati e non avremmo avuto figli. Il motivo era la difficile separazione di Enrico con l’ex-moglie”.

Fiordaliso, chi è la cantante/ Dalla celebre Non voglio mica la luna al successo in TV

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno, dal punto di vista professionale non condivide la luce dei riflettori con la showgirl. L’uomo è infatti noto nel settore dell’imprenditoria, affermato nell’ambito tessile. Enrico Monti è titolare di un’azienda di famiglia specializzata nel confezionamento di abiti e sulla realizzazione di capi su misura. A confermare la sua estrema professionalità, è da sottolineare la gratifica ricevuta nel 2014 come miglior azienda nel settore tessile. In una recente intervista per il Corriere, Sabrina Salerno ha commentato così l’amore per Enrico Monti: “Mi sono accorta subito che c’era qualcosa e che era importante. In lui avevo visto l’amore salvifico“.

Natasha Stefanenko: "Luca mi ha conquistata con un gesto"/ "Guidò fino a Palermo e.."

Sabrina Salerno, l’amore profondo per il figlio Luca Maria

Oltre all’amore viscerale e duraturo nei confronti di Enrico Monti, suo marito, Sabrina Salerno ha sempre sottolineato quanto sia legata al loro unico figlio Luca Maria. In una recente intervista a Verissimo aveva dichiarato: “Con lui ho sempre cercato di avere un dialogo e rispetto” – spiega la showgirl – “Abbiamo un rapporto molto bello, affettuoso, nonostante i suoi diciotto anni”. Luca Maria, presente anche lui da Silvia Toffanin, ha raccontato il rapporto con la madre e il peso della sua notorietà. “Alle elementari succedeva che venisse fuori l’argomento di chi fosse, che influiva su di me. Ma crescendo si matura e alla fine vivi una vita normalissima”.

Madame cancella post sul mancato vaccino/ "Indagine sul Green pass farà il suo corso"

Sul suo ruolo di madre, Sabrina Salerno ha spiegato a Verissimo come sia fiera del percorso che è riuscita a portare avanti a dispetto degli impegni professionali, cercando dunque di non togliere tempo alla crescita di Luca Maria. “Io ho cercato di fare del mio meglio. Il ruolo di mamma è difficile per tutti”. La showgirl ha poi aggiunto: “Il risultato ha sorpreso le mie aspettative perchè lui è bravo, sensibile, profondo e razionale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA