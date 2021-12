Sabrina Salerno, rapporto col padre e marito Enrico Monti/ Il papà assente e l’uomo della sua vita

Sabrina Salerno ha avuto un padre assente, e proprio per questo il rapporto fra i due è stato molto complicato. Come svelato dalla stessa artista, attualmente impegnata nel programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, la conoscenza del papà è arrivata solo in tarda età, quando la cantante era già un’adolescente. Il primo incontro fra i due si è verificato di preciso quando Sabrina Salerno aveva 12 anni, andava alla scuola media, ed era giunto dopo un’insistenza da parte della stessa artista all’epoca ragazzina: “Più che abbandonata, mi aveva ignorata – ha raccontato recentemente la 53enne di Genova, intervistata dai microfoni del programma di Rai Uno, Storie Italiane – ma un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese”.

Una frequentazione che però è durata poco, visto che la stessa Sabrina Salerno ha confidato che il padre: “Poco dopo è morto”. Nonostante il “signor Salerno” abbia di fatto ignorato l’esistenza della figlia, questa ha svelato di non serbare rancore nei confronti dell’uomo che comunque l’ha messa al mondo: “È stato difficile non provare rancore, ma è stato l’unico modo per salvare lui e me. Salvando lui gli ho dato la possibilità di chiedere perdono e io di riuscire a farlo”.

SABRINA SALERNO, IL RAPPORTO COL PADRE E IL MARITO: “MIO COMPAGNO UN SANTO”

Ovviamente non è stato facile perdonare il padre per Sabrina Salerno, e in questa l’ha aiutato il marito, Enrico Monti: “È stato un processo lungo perché c’è stata una mancanza di 40 anni e passa. La rabbia è distruttiva e fa male a chi la prova e va a inficiare in maniera negativa anche nella vita privata. Un problema con i genitori te lo parti dietro tutta la vita e il mio compagno infatti è un santo”, riferendosi al padre del loro unico figlio, Luca Maria.

Il papà di Sabrina Salerno è morto nel 2019 (senza che venisse mai rivelata la sua identità), e ha riconosciuto la figlia solamente quando la stessa aveva 45 anni, quindi meno di dieci anni fa. “Mio padre non mi ha mai accettato – aveva raccontato la cantante a Io e Te l’anno scorso – per lui ero stata un incidente, continuava a dire che non ero sua figlia. Anche se ero la sua fotocopia”. Ovviamente diverso il rapporto con il marito, sposato nel 2006. I due vivono assieme a Treviso e di lui la showgirl ha detto: “Per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima”.

