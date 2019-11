Sabrina Salerno: “richieste allucinanti dai festicisti”/ “Vogliono regalarmi delle..”

Sabrina Salerno svela i dettagli delle proposte allucinanti che, ogni giorno, riceve sui social network. Bellissima in splendida forma, amata e ammirata dai fans per i quali continua a girare il mondo con la sua musica, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, Sabrina Salerno si lascia andare ad uno sfogo contro chi continua ad inviarle messaggi di ogni tipo approfittando del suo essere un personaggio pubblico. “La cosa più assurda mi è successa con un feticista, che voleva regalarmi delle Louboutin: mi mandava le foto e mi voleva regalare tre paia di queste scarpe. Io ovviamente non gli ho dato il mio indirizzo, se proprio le voglio me le vado a comprare. Ma aveva una fissa, durata del tempo, poi fortunatamente ha smesso. Io appena vedevo i suoi messaggi li eliminavo, è stata una cosa incredibile. Ti dà l’idea di uno che pensa: ‘Ti mando le Louboutin perché vorrei vederle indossate su di te’. Secondo te io mi faccio mandare le scarpe per poi inviarti delle foto?”, racconta l’artista.

SABRINA SALERNO: “NON STO ZITTA DI FRONTE AGLI INSULTI DEGLI HATERS, DENUNCIO”

Come capita a molti suoi colleghi, anche Sabrina Salerno è costretta a fare i conti con i commenti offensivi degli haters. Di fronte a critiche cattive e insulti, l’artista non resta in silenzio, ma non solo replica, ma passa al contrattacco denunciando i profili degli haters. Una scelta consapevole quella della Salerno che si scaglia contro il cyberbullismo che sta dilagando nella società moderna. “Io mi sono un po’ stufata di questa cosa, è una questione di rispetto. Se io non ti piaccio è inutile che tu venga sul mio profilo e fai dei commenti inappropriati. Io mi difenderò sempre da tutto, non sono quella che sta zitta” – spiega la Salerno che poi svela di aver denunciato una signora per lanciare un messaggio a tutti quelli che pensano sia normale insultare sui social – “Non sono stati neanche insulti così pesanti. Una signora della mia età, tra l’altro, mi ha insultato fisicamente, dicendo che le mie foto non erano appropriate. Non capisco cosa volesse intendere veramente, però l’ho denunciata perché non volevo far passare il messaggio che tutti, siccome sei un personaggio pubblico, possono permettersi di dirti la qualunque”.

SABRINA SALERNO: “SUI SOCIAL HO CONOSCIUTO PERSONE FANTASTICHE, MA…”

Sabrina Salerno, però, non condanna totalmente i social network che le hanno permesso non sono di conoscere persone fantastiche, ma anche di riallacciare i rapporti con persone che, in passato, avevano fatto parte della sua vita e di cui aveva perso le tracce. “Ci sono persone fantastiche che ho conosciuto grazie a Instagram, persone del passato con le quali non avevo più contatti, mi ha permesso di riprendere amicizie, di conoscere artisti meravigliosi, da pittori a truccatori incredibili. Poi ci sono gli ossessionati, che vivono su Instagram dalla mattina alla sera e sono anche grandi, gente di 40/45 anni e questo lo trovo un po’ strano, perché neanche mio figlio (che ha 15 anni) ci sta tanto. Anche se mio figlio non fa testo perché su Instagram ha pubblicato una foto e non si fa selfie”, conclude.



