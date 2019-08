SABRINA SALERNO, SHOOTING HOT A 51 ANNI/ “Giudice a X Factor? Si mi piacerebbe”

Sabrina Salerno torna sui social con un video shooting in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo! Bellissima a 51 anni, la cantante ha fatto letteralmente impazzire i fan, che hanno commentato in massa le immagini che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. La Salerno, bomba sexy degli anni ’80, si mostra in tutta la sua bellezza con tanto di capello da cowboy e camicetta bianca trasparente. “Lei appartiene a quella rarissima categoria femminile che non solo con il passare del tempo migliora a dismisura la propria bellezza e sensualità ma ne interrompe completamente ogni rapporto con il tempo che passa. Davvero complimenti Signora Salerno, ha tutta la mia stima ed ammirazione” scrive un utente a cui segue un altro che dice “Hai vinto, indietro tutte le altre”. “Ecco quando qualche ragazza si erge a BELLA di turno ,fatele vedere questo video. Cara Sabrina sei una DONNA oltre che BELLA anche molto impegnata, mamma moglie cantante , il tutto fatto egregiamente visto i risultati. Buona serata e complimentoni vivissimi” scrive un altro follower sottolineando la bellezza della cantante.

Sabrina Salerno, nuovo singolo in arrivo

Nuovo progetto musicale in arrivo per Sabrina Salerno che è tornata sulle scene con il singolo “Voices” che ha presentato così alla stampa: “fa parte di un progetto più ampio. È una canzone dance più elettronica, scritta da due ragazzi spagnoli con i quali mi sono trovata molto bene. Abbiamo una decina di brani circa”. Parlando del prossimo singolo a Rolling Stones ha rivelato: “siamo sempre in discussione. Non abbiamo ancora deciso”, mentre sul disco ha anticipato: “ascolterete una Sabrina mai vista prima. Anche se non saprei neanche dirti se sono diversa…”. Oltre al disco, la Salerno è impegnata nel tour “Stars 80 & Friends”: “questo spettacolo è stato allo Stade de France di Parigi, poi in Libano e la tournée vera e propria riprende a ottobre nei palasport. È uno show concepito ad altissimo livello, con un grande impegno economico, presentato in una certa maniera”. Icona degli anni ’80, la Salerno ha confessato i ricordi di quegli anni: “non ho ricordi particolari, non vivo nel passato. Nei primi anni ’80 andavo al liceo, nell’87 ho iniziato a lavorare. Ho lavorato dall’87 al ’90, proprio in coda, alla fine. Non ho questi ricordi incredibili, se non della scuola. Eccezion fatta per il boom, ma non è che uno ci pensa”.

Sabrina Salerno: “non mi interessano i reality”

Una carriera straordinaria quella di Sabrina Salerno che, dopo il boom degli anni ’80 ha preferito restare sempre se stessa senza mai accettare cose che non riteneva in linea con il suo profilo artistico. Per questo motivo non ha mai accettato di partecipare a reality show come hanno fatto tanti altri suoi colleghi: “un certo tipo di televisione non mi ha mai interessato, ma non giudico chi la fa. Mi reputo una donna fortunata perché ho la possibilità di scegliere e dire no. Quando sei opzionata e lavori ininterrottamente da 10 anni è più facile fare certe scelte. Avendo passato tanto tempo in tv in Italia, Spagna e Francia, se devo fare tv, la faccio per condurre un programma, non per fare i reality. Ho rifiutato tantissime produzioni”. Parlando di progetti futuri non nasconde che le piacerebbe fare il giudice in un talent com X Factor oppure condurre un nuovo format tv: “Amo parlare e conoscere le persone, relazionarmi, capire, comprendere. Approfondire i caratteri delle persone”.

Visualizza questo post su Instagram Video of the shooting.. @albertobuzzanca @marzolamax #videomaker Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 16 Ago 2019 alle ore 12:01 PDT





