Sembra essere proprio Sabrina Zago la protagonista femminile di questa edizione di Uomini e Donne 2024. Partita lo scorso anno timidamente nel parterre femminile, oggi ha conquistato la simpatia di tutti, compreso Gianni Sperti, il quale invece l’aveva criticata tanto in passato. Ma cos’ha fatto cambiare idea all’opinionista? E perchè Sabrina si trova quasi sempre al centro dello studio di Maria De Filippi? Il suo “successo” è partito dopo la frequentazione con Gabriele.

Grazie alla storia con il cavaliere (poi finita malissimo) il pubblico e gli opinionisti hanno avuto modo di conoscere meglio la dama che in pochissimo tempo si era invaghita dell’uomo. Dopo pochissime frequentazioni i due avevano avuto un rapporto intimo, e da quel momento Sabrina di Uomini e Donne si è detta sentimentalmente presa da lui, tanto da concedergli l’esclusiva. Esclusiva però mai ricambiata da Gabriele, che invece ha sempre tenuta aperta una finestra per conoscere altre donne. E così è stato, l’uomo dopo l’interruzione della relazione con Sabrina, è addirittura uscito dal programma con Tiziana, imprenditrice e allevatrice di cani. Colpo di fulmine? Ancora non si sa, ma di certo le parole della nuova fidanzata di Gabriele a Sabrina sono state piuttosto infelici. Ecco cosa le ha detto.

Gabriele e Tiziana escono da Uomini e Donne, Sabrina furibonda (ma non per il cavaliere)

L’uscita di Gabriele e Tiziana da Uomini e Donne ha sorpreso tutti, anche la stessa Sabrina, incredula che dopo sole due settimane di conoscenza abbiano preso una decisione del genere. Insomma, un vero e proprio choc che ha visto anche una scena decisamente raccapricciante. Mentre Tiziana usciva mano nella mano con Gabriele per iniziare una nuova vita con lui, ha guardato Sabrina e le ha detto: “Sorridi“, una parola che giustamente ha ferito la donna che sta disperatamente cercando di dimenticare l’uomo di cui si era invaghita.

Un brutto gesto che non è passato inosservato a nessuno. Gli stessi fan si sono detti delusi e basiti dopo le parole poco solidali della donna, che si è quasi tolta un sassolino dalla scarpa nel momento peggiore. “Tiziana cafona e maleducata“, hanno scritto alcuni spettatori sui social, ancora increduli che Gabriele si sia innamorato così velocemente di lei. Intanto, Sabrina Zago, che recentemente si è scontrata anche con Tina, sembra essere completamente guarita da quell’inizio di un amore impossibile, e continua la sua vita divisa tra i due cavalieri Fabio e Maurizio: “Mi piacciono tutti e due e li voglio conoscere entrambi“.