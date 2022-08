Sadio Manè, l’autista firma col Bayern Monaco/ Contratto di due anni con la squadra B

Désiré Segbé Azankpo è il nuovo acquisto del Bayern Monaco, voluto da un altro neoacquisto…Sadio Manè. Il giocatore 29 enne nativo del Benin, difatti, era svincolato dopo l’ultimo avventura in Romania, nella capitale, sponda Dinamo. Oggi invece ha firmato con il Bayern Monaco, ma che ruolo ha Sadio Manè in questa storia? L’ex giocatore del Liverpool e Désiré Segbé Azankpo sono amici da sempre: fin dai tempi del Metz (Squadra francese nella quale entrambi giocarono), dove poi Sadio passò al Southampton iniziano la sua gloriosa carriera che lo ha portato dapprima al Liverpool ed ora al Bayern Monaco.

Negli ultimi anni, il ruolo di Désiré Segbé Azankpo, non è stato solo quello di attaccante; perché il giocatore del Benin e della nazionale, con la quale ha partecipato alla Coppa D’Africa 2019, è stato ed è tutt’ora l’autista di Sadio Manè. Quando L’ex Liverpool ha raggiunto per la prima volta il centro sportivo chi lo ha accompagnato? Proprio Désiré Segbé Azankpo, l’amico di una vita. Tuttavia, bisogna specificare che Désiré Segbé Azankpo ha firmato con il Bayern Monaco, ma per giocare con la squadra B; quindi con il Bayern Monaco II.

Désiré Segbé Azankpo e Sadio Manè: la loro amicizia

Un amicizia, da sempre quella che lega i due calciatori. Tanto da fare chiedere a Désiré Segbé Azankpo un favore all’amico di sempre: un provino per il Bayern Monaco. Sadio Manè accettò ma senza promettere l’esito positivo a Désiré Segbé Azankpo, che però contento, aspetto il passare degli eventi. I giorni sono passati ed a Désiré Segbé Azankpo sono stati proposti 14 giorni di provino con la squadra squadra del Bayern Monaco allenata da Martin Demichelis, centrale di difesa argentino ex proprio dei bavaresi e Malaga. Il provino, è andato benissimo e dopo 2 settimane il giocatore ha firmato, dopo aver fatto test atletici e fisici.

Un trasferimento importante per la carriera del giocatore del Benin Désiré Segbé Azankpo, che sicuramente sarà riconoscente all’amico Sadio Manè vista l’importanza del gesto e del trasferimento in se ad uno dei club più forti del mondo. Che ci sia la possibilità che i due si allenino insieme non è facile vista l’appartenenza a due gruppi differenti eppure, magari, i due riusciranno anche in questo: allenarsi insieme come ai tempi del Metz.











