Sadio Mané sospeso dal Bayern Monaco: rissa e pugno a Sanè/ Rischia licenziamento

Clamoroso quanto avvenuto in casa Bayern Monaco nelle ultime ore: il centrocampista Sadio Manè rischia il licenziamento. L’ex calciatore del Liverpool, punto fisso della nazionale senegalese, ha tirato un pugno al compagno di squadra Leroy Sané. Un episodio a dir poco incredibile tenendo conto del “curriculum” dello stesso Manè, premiato di recente dalla Fifa per le sue opere umanitarie nel Paese d’origine.

Fatto sta che al termine della recente sfida fra i bavaresi e il Manchester City, vinta dai Citizens con il risultato di tre reti a zero, sarebbe scoppiata una furibonda lite che avrebbe appunto coinvolto Manè e Sané, con il primo che avrebbe rifilato un cazzotto al secondo. Un siparietto che non poteva finire nel dimenticatoio in casa Bayern Monaco, e la società ha così deciso di prendere provvedimenti. Il calciatore è stato sospeso in vista della prossima sfida di Bundesliga, la gara fra il Bayern e l’Hoffenheim in programma domani pomeriggio alle ore 15:30 all’Allianz, valevole per la 28esima giornata del campionato tedesco.

SADIO MANE’, IL COMUNICATO UFFICIALE DEL BAYERN

Il senegalese è stato inoltre multato, così come fatto sapere tramite comunicato dai campioni tedeschi in carica: “Sadio Mané non sarà tra i convocati dell’FC Bayern per la partita casalinga contro l’Hoffenheim 1899 di sabato prossimo. Il motivo è la cattiva condotta di Mané dopo la partita di Champions League del Bayern contro il Manchester City. Inoltre, Mané riceverà una multa”, si legge sul sito ufficiale del club.

Cosa rischia ora Manè? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sport, oltre alla sospensione e alla multa pecuniaria, non è da escludere che possa essere anche licenziato. Un’ipotesi quest’ultima sottolineata in particolare dai tedeschi della BILD che hanno interpellato sul caso l’avvocato Oliver Allesch. Al momento comunque il Bayern non sembra intenzionato a percorrere tale drastica soluzione: nelle prossime ore il quadro sarà senza dubbio più chiaro.

