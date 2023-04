Diretta/ Manchester City Bayern Monaco (risultato 0-0) video streaming: c’è Haaland

DIRETTA MANCHESTER CITY BAYERN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo pronti a vivere le emozioni della diretta di Manchester City Bayern Monaco, i numeri in questa Champions League sono naturalmente ottimi per entrambe le squadre, ma soprattutto per i tedeschi. Infatti il Manchester City è ancora imbattuto, ma ha raccolto finora cinque vittorie e tre pareggi tra il girone e gli ottavi di finale, anche se i gol segnati sono ben 22 a fronte degli appena tre incassati, per una differenza reti pari a +19.

Il Bayern Monaco invece finora è stata la migliore squadra d’Europa, con otto vittorie su altrettante partite giocate (e avendo già incrociato Inter, Barcellona e PSG), con 21 gol segnati e appena due al passivo, curiosamente anche per il Bayern la differenza reti è pari a +19, ma sfruttata ancora meglio rispetto al grande ex Pep Guardiola, che ha alternato goleade e qualche pareggio, mentre il Bayern finora conosce solo la vittoria. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Manchester City Bayern, poi la partita finalmente comincia!

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich; Sané, Goretzka, Musiala, Coman; Gnabry. All. Tuchel

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola (Aggiornamento di Mauro Mantegazza).

DIRETTA MANCHESTER CITY BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Bayern Monaco sarà garantita in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, che trasmetterà la partita di Champions League sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 253. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Manchester City Bayern, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sky Go, sempre per gli abbonati.

MANCHESTER CITY BAYERN MONACO: I TESTA A TESTA

Non c’è moltissimo da segnalare circa la storia che ci accompagnerà verso la diretta di Manchester City Bayern: gli inglesi hanno a lungo vissuto lontano dai vertici del calcio internazionale e quindi i precedenti sono solamente sei, tutti relativi alla fase a gironi di Champions League e abbastanza recenti anche se non più così vicini. Manchester City e Bayern Monaco in effetti si incrociarono ben tre volte in quattro anni dal 2011 al 2014 nella fase a gironi, saltando solo il 2012.

Mancano ancora i pareggi, ci sono tre vittorie per parte e curiosamente possiamo notare che nel 2011 (doppio 2-0) e nel 2014 (1-0 per il Bayern e 3-2 del City) ci sono state due vittorie casalinghe, mentre all’estremo opposto nel 2013 ha sempre vinto la squadra in trasferta (1-3 tedesco a Manchester e 2-3 inglese a Monaco), per cui entrambe contano due successi casalinghi e uno in trasferta. Questa invece sarà la storica prima volta di un Manchester City Bayern nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, d’altronde prima o poi questo doveva succedere fra due colossi del calcio internazionale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY BAYERN MONACO: INGLESI FAVORITI!

Manchester City Bayern Monaco, in diretta naturalmente dall’Etihad Stadium della città inglese, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 11 aprile 2023, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida stellare tra due delle principali favorite per il trionfo finale, la diretta di Manchester City Bayern sarà il primo atto di un incrocio di lusso che fra otto giorni sancirà per una delle due big la fine delle ambizioni europee. Compito delicato forse soprattutto per il Manchester City di Pep Guardiola, che deve sfatare la “maledizione” della Champions League ma arriva da un fragoroso 7-0 contro un’altra tedesca, cioè il Lipsia, negli ottavi di finale.

Il Bayern Monaco continua invece nella sua avventura “grandi firme” in questa Champions League: prima un girone con Inter e Barcellona, poi gli ottavi di finale contro il PSG e adesso il Manchester City ai quarti. Bilancio? Otto vittorie su altrettante partite giocate. Ecco perché forse i bavaresi sono leggermente favoriti sulla distanza dei 180 minuti; oggi però si gioca a Manchester e di conseguenza il City proverà a prendersi un vantaggio. Nell’ottica degli spettatori neutrali e degli appassionati di calcio, ci aspettiamo una serata ricca di emozioni e qualità: la diretta di Manchester City Bayern saprà rispettare le attese?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BAYERN MONACO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Bayern Monaco. Il grande ex Pep Guardiola dovrebbe schierare i Citizens secondo il modulo 3-4-2-1, anche se i numeri passano in secondo piano rispetto alla qualità: abbondanza fin dalla difesa, dove comunque ipotizziamo Akanji, Aké e Dias davanti al portiere Ederson (ma è possibile anche un assetto a quattro); a centrocampo potrebbero agire Rodri e Gundogan nel cuore della manovra, con Mahrez a destra e Grealish a sinistra; assetto già offensivo, reso ancora più evidente dalla presenza di Bernardo Silva e De Bruyne sulla trequarti a sostegno del centravanti, che sarà il ristabilito Haaland.

Dall’altra parte, il Bayern Monaco si è affidato a Thomas Tuchel da poche settimane e il tecnico tedesco potrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1, nel quale ipotizziamo i seguenti titolari: Sommer in porta; la difesa a quattro con Pavard a destra, i due centrali De Ligt e Upamecano e il grande ex Cancelo a sinistra; anche nel Bayern la qualità abbonda e quindi le scelte non sempre sono facili, potremmo citare Goretzka e Kimmich in mediana, poi Coman, Muller e Sané sulla trequarti e Choupo-Moting come riferimento più avanzato, ma naturalmente ci sono anche Musiala, Mané e Gnabry in ballo, per cominciare dal primo minuto o come alternative di lusso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester City Bayern Monaco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa inglesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si salirà a quota 4,00, curiosamente sia per il pareggio (naturalmente segno X) sia in caso di segno 2 per una vittoria in trasferta da parte del Bayern Monaco.











