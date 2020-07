Sagitta Alter, moglie Gigi Proietti/ 57 anni d’amore e… di litigi!

Sagitta Alter è la moglie di Gigi Proietti, l’attore e regista romano considerato tra gli artisti più completi dello spettacolo italiano. La coppia è follemente innamorata da ben 57 anni e si sono conosciuti quando entrambi erano giovanissimo. Il primo incontro, infatti, è avvenuto durante la cala estate del 1962: Gigi era un giovanissimo e promettente artista che cercava la sua strada nel mondo dello spettacolo cantando nei migliori locali e night club di Roma. Sagitta, invece, era arrivata a Roma per lavorare come guida turistica svedese; un lavoretto che avrebbe dovuto terminare se non fosse che ha incontrato l’amore della sua vita. Dopo il primo incontro, infatti, Sagitta e Gigi non si sono più lasciati. Un amore travolgente e passionale che dura ancora oggi e che è stato suggellato dalla nascita di due splendide figlie di nome Susanna e Carlotta. Nessuna crisi o altro tra i due, anche se in pochi sanno che la coppia non ha mai fatto il grande passo del matrimonio. Una scelta che non pesa a nessuno dei due, visto che la loro relazione si basa sull’amore e sulla fiducia. Per quanto concerne la vita privata di Sagitta si conosce davvero poco: la donna, infatti, ha sempre preferito mantenere un profilo basso e riservato pur essendo la compagna di uno degli artisti più acclamati del teatro e cinema italiano.

Sagitta Alter e Gigi Proietti: “litigano tutti i giorni, ma…”

Sagitta Alter ha sempre lavorato come guida turistica e ha fatto la mamma a tempo pieno occupandosi delle due figlie. Un’educazione alla svedese molto ferrea e fatta di disciplina come si evince dalle dichiarazioni di Carlotta che, alla stampa, ha raccontato un retroscena proprio sull’amata mamma. Si tratta di un ricordo di infanzia: Carlotta aveva appena 14 anni e viene scoperta a fumare una sigarette a scuola. Giustamente il preside della scuola avvisò i familiari e una volta rientrata a casa ad attenderla c’era proprio la punizione di mamma Sagitta. “Mamma era davanti la porta, scura in volto: ‘Ha telefonato la scuola, so che ti hanno scoperta mentre fumavi. E adesso a Papà glielo dici tu’. Andai da mio padre. Bussai alla porta del suo studio: ‘Devo confessarti una cosa, papà’. Lui stava sfogliando il giornale. Alzò lo sguardo. ‘Dimmi, amore di papà, che c’è?’. ‘Ecco, vedi….. Stamattina a scuola mi hanno scoperta a fumare una sigaretta’. Sorpreso mi domandò: ‘E perché, non si può fumare a scuola?’” ha raccontato la figlia che parlando poi dell’amore dei genitori ha rivelato: “litigano tutti i giorni, ma per stupidaggini. Sono battibecchi che tengono vivo il rapporto. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno“.



