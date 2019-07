Sailor Moon Eternal, video trailer/ Al cinema nel 2020 il doppio film di Chiaki Kon

Sailor Moon diventa un film. Gli appassionati del manga che ha come protagonista la ragazzina-guerriera con la divisa della scuola deve aspettare solo il 2020. La pellicola si chiamerà “Eternal”, per la precisione “Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie”. Sul grande schermo, dunque, arriva un anime di culto negli anni Novanta prima tra i lettori del fumetto e poi nella versione animata televisiva. Ora però torna con una extended version: il film sarà diviso in due parti. L’annuncio che ha fatto esultare le bambine di tutto il mondo (e con loro gli “ex bambini” che negli anni ’90 non si perdevano una puntata in tv) è arrivato dalla Toei Animation durante l’Usagi Birthday Party 2019. L’occasione è stata ghiotta per lanciare una sorta di presentazione delle protagoniste come se fossero titoli di testa (o di coda) del futuro film, che coprirà l’arco narrativo di Dead Moon Circus, la stagione arrivata in Italia con il titolo “Il Circo della Luna Spenta”.

SAILOR MOON DIVENTA UN FILM

Sailor Moon è stato un successo in Italia. Le cinque stagioni televisive del cartone animato sono state viste sui canali Mediaset, poi nel 2014 è stata rilanciata – sempre dalla Toei Animation – una nuova serie divisa in tre stagioni. Anche questa è arrivata in Italia e si è rivelata un altro successo: è stata infatti amata alla follia dai ragazzi e dai primissimi fan. Proprio quest’operazione, come riportato dal Fatto Quotidiano, ha convinto i fan della prima ora delle anime, quindi Toei ha deciso di farne un film. La regia è stata affidata a Chiaki Kon, già a capo di Sailor Moon Crystal. La sceneggiatura invece a Kazuyuki Fudeyasu, con supervisione della creatrice storica del personaggio, Naoko Takeuch. Con “Eternal” ci sarà il ritorno delle doppiatrici storiche delle giovani eroine, visto che i personaggi resteranno identici agli originali. Quindi Sailor Moon potrà contare anche su Sailor Mercury, Mars, Jupiter, Venus e la Principessa Serenity, oltre alla protagonista Bunny.





© RIPRODUZIONE RISERVATA