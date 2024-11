Sal Da Vinci, chi è il figlio Francesco: ha deciso di seguire le orme del papà

Nella vita di Sal Da Vinci, oltre alla fortunata carriera musicale c’è stato spazio anche per costruire molto anche dal punto di vista familiare, visto che il noto artista partenopeo è riuscito a mettere in piedi una famiglia, sposando la sua Paola Pugliese, dal loro rapporto sono nati i due figli Francesco e Annachiara. In particolare modo Francesco ha deciso di seguire le orme del padre nel corso degli anni, arrivando fino alla partecipazione a The Voice nel 2019 e proseguendo poi a migliorare nel campo musicale, inoltre vanta anche qualche esperienza come attore, visto che ha debuttato in Gomorra come attore nella quarta stagione della premiata serie.

Il figlio di Sal Da Vinci ha poi trovato la serenità anche in amore, arrivando a sposare Riccarda D’Ambrosio e dalla loro relazione sono nati i due figli, segnali di un sentimento che non ne vuole sapere di arrestarsi a distanza di anni.

Sal Da Vinci e il figlio Francesco in gara a Sanremo 2025 insieme?

Non è da escludere che nei prossimi mesi Sal Da Vinci possa tornare in gara al Festival di Sanremo 2025, dove ritroverebbe la kermesse nella quale ha raggiunto anche il terzo posto all’Ariston nel 2009 con la canzone Non riesco a farti innamorare. Nelle ultime settimane si è vociferato addirittura di una possibile accoppiata formata da papà Sal Da Vinci e dal figlio Francesco, che potrebbero approdare a Sanremo in coppia, ipotesi che sarebbe decisamente sorprendente.

Riguardo al figlio Francesco, Sal Da Vinci ha speso parole importanti qualche tempo fa, dicendosi felice del suo cammino del giovane nel mondo delle sette note: “Sono contento che mio figlio abbia seguito le mie orme, avere un figlio è un successo della vita, quando sei giovane corri, non riesce a vivere le sfumature, quando passano gli anni e i figli si sono fatti grandi”.