Sal Da Vinci resta uno tra i cantanti più apprezzati del nostro paese. Anche se ha origini americane, è in Italia che ha trovato un grande successo. La sua biografia racconta che ha sempre vissuto a contatto con musica e che ha esordito a sei anni. Diviso tra teatro e anche il cinema, oggi si gode il suo successo insieme alla moglie. Con Paola Puglise ha messo al mondo anche due figli che si chiamano Francesco e Annachiara. Uno dei due ha intrapreso la stessa carriera del padre.

Paola Pugliese, moglie Sal Da Vinci/ Lui: "siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà"

Sal Da Vinci, però, come la maggior parte dei cantanti di oggi, preferisce far parlare la sua musica invece che la vita privata. Dalle informazioni riusciamo comunque a ricostruire sia la carriera dell’artista che a rivelare qualche indiscrezione sui figli. Entrambi sono molti famosi sui social, ma è il figlio maschio che ha imboccato la stessa carriera del padre e sta rincorrendo il successo con una certa facilità.

Mario Da Vinci, chi è il padre di Sal Da Vinci/ Il successo oltreoceano e le collaborazioni con il figlio

Sal Da Vinci, le origini newyorkesi e i grandi successi

Nasce a New York a fine anni ’60. Mario Da Vinci, il padre, che di professione è cantante e interprete della sceneggiata napoletana, ha cresciuto il figlio in una realtà stimolante che ha formato Sal Da vinci fin da quando era un bambino. Infatti si è esibito per la prima volta davanti al pubblico pagante quando aveva appena sei anni. Nel 1976 debutta nel mondo della musica incidendo, in duetto proprio con il padre, la canzone Miracolo e’ Natale da cui è stata tratta una sceneggiata omonima. Nel 1977 insieme al padre Mario, debutta in teatro con le sceneggiate Caro papà e Senza mamma e senza padre.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci/ Il cantante: "Siamo cresciuti insieme tra le difficoltà"

È negli anni ’80 che lascia la recitazione per dedicarsi solo alla musica. Nel 1992 prende parte al concorso canoro Una voce per San Remo all’interno del contenitore domenicale di Domenica in, con Toto Cutugno e Alba Parietti. Nel 1994 partecipa alla seconda ed ultima edizione del Festival italiano di musica (organizzato da Canale 5 e presentato da Mike Bongiorno con Antonella Elia per creare un’alternativa al Festival di Sanremo) classificandosi al primo posto con la canzone Vera, il brano trainante del suo primo album pubblicato. Da lì in poi è un susseguirsi di grandi successi che continuano ancora oggi.

Francesco e Annachiara, chi sono i figli del cantante Sal Da Vinci

Come riportano le notizie trapelate in rete, sono due i figli sono nati dalla solida unione con Paola Pugliese. Annachiara Sorrentino, nata nel 1998, insegue una carriera nel mondo della moda e ha un vasto seguito su Instagram, che conta quasi 56mila iscritti. Proprio per la sua forte presenza online, la giovane in passato è finita nel mirino di alcuni malintenzionati che le hanno hackerato il profilo, arrivando persino a chiederle un riscatto. Sal Da Vinci denunciò l’episodio pubblicamente sui propri social, avvisando il pubblico della figlia della situazione.

Francesco Sorrentino, meglio noto con il nome d’arte Francesco Da Vinci, è nato nel 1993 ed è sicuramente un nome noto agli appassionati di talent show. Nel 2019 Francesco ha partecipato al talent show The Voice of Italy. In passato ha inoltre recitato in Gomorra nella quarta stagione, serie per la quale ha scritto anche due brani della colonna sonora.