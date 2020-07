Salah alla Juventus?/ Campi: “Il bomber dei Reds non tornerà in Italia!”(esclusiva)

E’ una Juventus in cerca di forze fresche in attacco per la prossima stagione di campionato: la dirigenza bianconera è pronta a mettersi attivamente all’opera nella prossima finestra di mercato estiva alla ricerca di un bomber che possa sostituire Gonzalo Higuain, che ha già le valigie pronte e non sono pochi i profili al momento al vaglio. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che pure il bomber del Liverpool campione d’Inghilterra Mohamed Salah ad essere finito nel mirino della Juventus. Il profilo è certo di altissimo livello: l’attaccante egiziano solo nella stagione corrente ha messo da parte 17 gol in 27 presenze in Premier League. Pure però il suo cartellino costa molto (la sua valutazione si aggira sui 120 milioni di euro) e forte di un contratto con i Reds fino al 2023, non pare troppo intenzionato a fare le valigie. Ma tutto può succedere per il calciomercato e proprio per parlare del possibile approdo di Salah alla Juventus abbiamo sentito l’operatore di mercato Andrea Campi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Il Liverpool potrebbe cedere Salah? Non credo che questa eventualità possa accadere. Penso che il suo trasferimento sia molto difficile e Salah debba rimanere al Liverpool.

C’è la Juventus sull’attaccante egiziano? Mi sembra sinceramente una trattativa di mercato complicata anche perchè Salah non mi sembra disposto a tornare a giocare in Italia, nel nostro campionato.

I bianconeri pronti a offrire anche Dybala in questa trattativa di mercato? Dybala in effetti è giocatore interessante, con molto talento, con tante doti tecniche. Non so però se in questa trattativa di mercato col Liverpool sia sufficiente il sacrificio di Dybala per portare Salah alla Juventus.

Dove potrebbe finire ancora Salah? Magari potrebbe partire fra un anno e ci sono molte big del calcio europeo che lo vorrebbero. Potrebbe essere lo stesso Borussia Dortmund a inserirlo in una squadra di giovani molto interessanti.

Su chi potrebbe puntare la Juventus al suo posto? Difficile dirlo, probabilmente la Juventus punterà su alcuni giovani di prospettiva. L’intenzione della società bianconera è quella di prendere un attaccante e un esterno. In questo senso potrebbe andare bene Sancho che svolge questo ruolo proprio al Borussia Dortmund.

(Franco Vittadini)



