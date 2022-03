Salah e Raspadori alla Juventus?/ Calciomercato, la Signora prepara il post-Dybala

Dopo la rottura definitiva con Dybala, che ieri ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza al 30 giugno del 2022, la Juventus sta iniziando a sondare il terreno per assicurarsi un nuovo giocatore di qualità da schierare nel reparto offensivo. Il nome caldo delle ultime ore, così come riferito da Calciomercato.com, sembrerebbe essere quello di Mohamed Salah, super star del Liverpool, già in passato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Roma. Del resto la Vecchia Signora utilizzerà i soldi destinati al prolungamento di Dybala appunto per regalare a coach Massimiliano Allegri un big, e fra i tanti nomi in lista spicca anche quello della superstar del Liverpool.

Come scrive Calciomercato.com il nazionale egiziano sarebbe un vero e proprio sogno nel cassetto del Conte Max, e l’operazione non appare così impossibile in quanto lo stesso ha il contratto in scadenza fra poco più di un anno, al 30 giugno del 2023, e per il momento non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo. Salah vorrebbe un ingaggio più alto rispetto a quello attuale pari a 12 milioni di euro netti a stagione, ed inoltre potrebbe essere spinto da nuove sfide dopo aver vinto tanto con i Reds. La Juventus, acquistando il giocatore, potrebbe beneficiare del Decreto Crescita, di conseguenza sfrutterebbe una tassazione del 25 per cento, e ciò rappresenta un aspetto senza dubbio da non sottovalutare nell’affare.

SALAH E RASPADORI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: KEAN VERSO IL NUOVO ADDIO

In ogni caso non sarà semplice assicurarsi la star della squadra inglese, anche perchè sono tantissime le società che ci stanno puntando, a cominciare dalla grandi big come Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester City.

Altro nome caldo in casa Juventus è quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo classe 2000. Il club bianconero dovrebbe nuovamente dire addio a Moise Kean, che fino a questo momento non ha brillato, lasciando spazio appunto al 22enne dei neroverdi. Un’operazione che permetterebbe all’attacco dei bianconeri di inserire qualità davanti e nel contempo talento e gioventù in rosa, proseguendo così l’operazione svecchiamento.

