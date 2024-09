Chi è Salmo: età, biografia, progetti recenti e futuri

Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, nasce a Olbia, il 29 giugno 1984. Si tratta sicuramente uno dei cantanti rapper del momento, amatissimo dai giovanissimi, e non solo, e protagonista delle classifiche nazionali grazie ai suoi singoli e alle collaborazioni con artisti di rilievo della scena italiana.

La sua carriera ha inizio nell’ormai lontano 2011, con il suo primo album, The Island Chainsaw Massacre, e da quel momento la sua carriera è stata costantemente in ascesa, fino alla partecipazione nel 2023 all’ambitissimo Festival di Sanremo.

Quest’estate l’artista ha viaggiato da Nord a Sud dell’Italia con il collega Noyz Narcos in un tour che ha vantato ben 16 date e che si è concluso il 9 agosto registrando numeri da record.

Proprio in questi giorni, inoltre, Salmo è stato ospite dell’ultimo appuntamento della Fiera Milano Live per celebrare sul palco i 15 anni di carriera dell’amico e collega Emis Killa, mentre venerdì 13 e sabato 14 settembre salirà nuovamente sul palco all’Arena di Verona per il Tim Music Awards condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Salmo e Shari: alcune voci li vedono molto vicini… Sarà vero?

Per quanto riguarda la sua vita privata, il rapper sardo è sempre stato molto riservato, dopo una lunga relazione con la campionessa di kitesurf Greta Manardo, di 14 anni più giovane, Salmo non è mai più stato paparazzato con altre ragazze.

Durante il Festival di Sanremo, però, si è vociferato a lungo di una possibile relazione con la cantante Shari, anche se quest’ultima in un’intervista al settimanale F ha affermato con decisione che: “È il mio produttore, lo considero famiglia, oltre che un grandissimo artista. Mi fa arrabbiare che la mia musica e tutto il mio impegno siano oscurati dal chiacchiericcio di un flirt: siamo amici, lavoriamo insieme, ma non c’è nessun gossip”.

Recentemente, infine, il rapper è stato protagonista di un aneddoto molto divertente ma allo stesso tempo toccante, infatti Salmo si trovava ospite di un ristorante della sua Sardegna, quando gli è stata servita al tavolo un aragosta ma, non avendo il coraggio di mangiarla, aveva deciso di donarle di nuovo la libertà in mare.