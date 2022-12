Salmo é ospite a Sanremo 2023/ Amadeus: “Ci sarà la nave galleggiante”

Sanremo 2023 ospita Salmo: l’annuncio di Amadeus

Quando ormai manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2023 condotto e diretto da Amadeus, spunta il nome di Salmo tra gli ospiti confermati al Festival. La 73esima edizione del Festival della Canzone italiana si fa sempre più attesa dai telespettatori di RaiUno e non solo, dopo l’ufficializzazione dei 28 Big, tra cui il Justin Bieber italiano LDA, e l’annuncio della partecipazione dell’artista Salmo sul palco del Teatro Ariston, in qualità di ospite. Così come si apprende in queste ore, Salmo sarà ospite al Festival, alla prima e all’ultima serata sanremese tra le puntate della kermesse previste dal 7 all’11 febbraio 2023.

A renderlo noto é il #1 del Festival, Amadeus, in collegamento dal Teatro delle

Vittorie di Roma durante un’edizione speciale del Tg1: «A collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno, cioè Salmo», ha annunciato testualmente Amadeus di Maurizio Pisciottu, vero nome dell’artista ingaggiato all’evento musicale del 2023.

“Ci sarà lo splendido parco galleggiante della nave Costa Smeralda – rimarca, quindi, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023-, e annuncio che Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l’ultima sera, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023″. Il numero 1 del Festival si palesa entusiasta delle novità sanremesi: “Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi»>.

Salmo debutta a Sanremo, dopo il forfait…

La preannunciata ospitata TV al Festival della canzone italiana desta, intanto, particolare curiosità nei telespettatori del Festival, dal momento che Salmo aveva declinato un invito di Amadeus a Sanremo 2020, spiegando così il suo forfait in un intervento rilasciato via Instagram: «Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante, voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio».

