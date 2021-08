Salmo vs Fedez “mi stai sul cazz*!”/ “Ecco perché non ho aderito alle tue iniziative”

Mentre la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo contro ignoti per capire quanto accaduto lo scorso venerdì ad Olbia, in occasione del concerto gratuito tenuto da Salmo alla presenza di circa 5000 persone, quest’ultimo replica a Fedez attraverso le sue Instagram Stories. Proprio con il marito di Chiara Ferragni, subito dopo il polverone sollevato dal suo concerto, Salmo aveva avuto uno scambio di battute social. Nella serata di ieri però, il rapper sardo ha deciso di vuotare il sacco e di spiegare cosa è realmente successo al Olbia, ma soprattutto perchè ce l’avrebbe così tanto con il collega.

Salmo ha spiegato come sarebbe riuscito a organizzare il concerto gratuito: “Tre giorni prima del live ho fatto piazzare un palco sotto la ruota panoramica, nel centro di Olbia. I primi due giorni si sarebbero esibiti artisti locali, il terzo io”. Il tutto però sarebbe stato organizzato sotto falso nome all’insaputa del Comune. “Sapevo benissimo di andare contro una marea di m*rda, ma non me ne frega un ca*zo”, ha spiegato. Pur essendo discutibile quanto fatto, Salmo non si spiega quali sarebbero le regole “per un concerto accessibile a tutti, gratuito, davanti ad una zona turistica”.

SALMO VS FEDEZ: LA RISPOSTA VIA SOCIAL

Salmo è poi tornato sulla frase detta nei giorni scorsi e che non è piaciuta a tanti, tra cui Fedez. “Quando ho detto la frase “non puoi definirti un artista se non hai il coraggio di infrangere le regole”… se non l’avete capita è perché non siete artisti”, ha tuonato il rapper al centro della polemica. Poi, rivolgendosi ai suoi colleghi ha proseguito adirato: “per voi è stata una sconfitta artistica, perché questa cosa dovevate farla anche voi. Invece voi ve ne state nelle vostre villette a collezionare i vestiti Gucci e Versace, a sbattervene le p*lle, perché avete paura di perdere le cose”.

In tanti hanno intravisto nelle sue parole un riferimento a Fedez, tirato in ballo poco dopo: “Fedez, non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul c*zzo. Però penso tu sia un ottimo politico, ed è quello che devi fare, te lo auguro, ecco perché ti ho chiesto consiglio sulla raccolta fondi per la Sardegna”, ha asserito. Ed ancora, ha ribadito l’intenzione di non volere avere nulla a che fare con il marito della Ferragni: “Volevo chiederti, per le prossime volte, se devo discutere con un artista o con un politico, perché a me sembri proprio un politico, non un artista”, ha chiosato.



