Salvatore Esposito chi è? Da “Genny Savastano” al nuovo “Piedone”/ Lui: “Bud Spencer come Maradona”

Salvatore Esposito è Piedone: “Cercheremo di non deludere i fan”

Salvatore Esposito, classe 1986, è un grande attore italiano che ha avuto un enorme successo grazie al ruolo di “Genny Savastano” nella serie televisiva “Gomorra”. Dopo i grandi successi sul grande schermo, Salvatore si è anche cimentato nella scrittura di due romanzi: “Lo Sciamano” e “Eclissi di sangue” e oggi è pronto a tornare sul grande schermo come “Piedone“. L’attore racconterà la sua nuova avventura televisiva nello studio di Verissimo ma nel frattempo, ha rilasciato qualche dichiarazione.

Prima di tutto, dovete sapere che la serie televisiva in cui Salvatore Esposito avrà il ruolo di Piedone, è ispirata ai film degli anni ’70 e il protagonista a quel tempo era il grande Bud Spencer. Inutile dire che il popolo del web sta già mettendo a paragone i due grandi attori e Salvatore Esposito ne è consapevole. L’attore ha recentemente dichiarato: “Per me Bud Spencer Piedone è stato un idolo, un supereroe per tutti i ragazzini come me. Cercheremo di rispettare al massimo questo personaggio e di non deludere i fan, a cominciare da me stesso”.

Salvatore Esposito:”Bud Spencer? Lui come Maradona…”

La notizia dell’uscita della serie tv su Piedone, di cui Salvatore Esposito sarà protagonista, ha mandato in subbuglio la stampa, che ha cercato di capire come l’attore stesse vivendo questo successo e anche le sue emozioni in merito al ruolo di Piedone, che un tempo apparteneva al grande Bud Spencer. A Tag 24 l’attore ha dichiarato: “Chi conosce i film di Piedone e la carriera di Bud Spencer sa che lui rappresentava quei super eroi visti in chiave moderna, proteggevano i più deboli dai soprusi. Vorrei avere rispetto di quello che è stato il prodotto dell’epoca, del linguaggio e non svilirlo nel racconto e nella qualità”.

Fatte le premesse, Salvatore Esposito ha rivelato alla stampa che una delle emozioni più grandi è stata incontrare Giuseppe Pedersoli, figlio del grande Bud Spencer: “L’emozione più grande è stata incontrare Giuseppe Pedersoli e partecipare alla presentazione della biografia dedicata a Bud Spencer e il suo museo. Dico sempre che lui come Maradona, De Filippo, Totò hanno raccontato e rappresentato la napoletanità nel mondo ed è quello che cerco di fare sempre io”.











