Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, l’attore e regista conosciuto per il ruolo di Genny Savastano nella serie cult “Gomorra”. L’attore ha conosciuto la compagna e futura moglie per puro caso su Facebook. A rivelarlo in occasione di una intervista è stato proprio l’attore ospite del programma di interviste Verissimo. “Paola mi ha inviato un messaggio per farmi i complimenti” – ha detto l’attore, ma a differenza delle altre volte Salvatore ha notato il suo messaggio e ha deciso di risponderle. “L’ho notata per la foto profilo e abbiamo iniziato a parlare” – ha detto l’attore.

I due hanno cominciato così a chiacchierare e, tra un messaggio e l’altro, hanno deciso di conoscersi dal vivo. Il primo incontro è stato nel 2014 a Salamanca, città della Spagna Nord-occidentale, dove lui era in vacanza e lei si trovava per l’Erasmus.

Paola Rossi, non solo la fidanzata di Salvatore Esposito: presto i due si sposeranno

A distanza di anni, Salvatore Esposito ricorda ancora oggi il primo incontro con la fidanzata Paola Rossi. “L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì” sono state le parole di Salvatore che è perdutamente innamorato della compagna che presto diventerà sua moglie.

L’attore, infatti, le chiesto la mano a Capodanno del 2023 inginocchiandosi sulla pista di pattinaggio del Rockfeller Center di New York. Un momento davvero magico per la coppia che ha poi condiviso il tutto sui social. “Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita” – ha scritto l’attore pronto a vivere tante nuove emozioni con la sua amata. Naturalmente la risposta di Paola Rossi è stata un Si. Presto i due diventeranno marito e moglie, anche se al momento non è stata fissata ancora la data!