Salvini, video discorso Senato/ “Conte, meno aperitivi e più visite nelle fabbriche”

Matteo Salvini grande protagonista oggi al Senato nel giorno dell’informativa del premier Conte. Il segretario federale della Lega non ha fatto sconti al Governo giallorosso, esordendo così: «Sarò concreto per rispetto a chi è in questa aula e a chi è a casa, perché ho sentito interventi surreali, come se il problema non fosse la cassa integrazione ma Trump e il sovranismo».

Poi la stoccata al premier Conte sugli Stati generali: «Se ci fosse qualche aperitivo in villa in meno e qualche visita in fabbrica in più, sicuramente non farebbe male e sicuramente ci sarebbe una percezione diversa». E ancora: «Quando ci avete ascoltato, avete anche fatto qualcosa di giusto, come la riapertura dei tribunali in sicurezza ed il rinvio della tassa sulla plastica».

MATTEO SALVINI, IL VIDEO DEL DISCORSO AL SENATO

Dopo aver condannato l’assenza in aula del ministro Bonafede – ricordando i fatti di Santa Maria Capua Vetere e la scarcerazione dei boss mafiosi, fino al caso Carminati – Matteo Salvini ha ribadito: «Milioni di italiani hanno dovuto versare 10 miliardi di Imu, è una follia: fare pagare tasse a imprese e famiglie in difficoltà in questo momento è una follia. Chiedere soldi agli italiani adesso significa vivere su Marte, questi soldi le famiglie italiane non li hanno».

«Sull’immigrazione avete fallito clamorosamente e la sanatoria non può che complicare questa cosa, ripensateci», ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, che ha invocato il modello Genova per rilanciare l’economia, stigmatizzando il «modello CGIL». Infine, l’ennesimo suggerimento al premier Conte: «Se la sua maggioranza litiga su tutto, lasci perdere la sua maggioranza e copi francesi e tedeschi che hanno abbassato le tasse».





