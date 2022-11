Salvo by night, lite con Rudy Zerby “Mi stai rovinando”/ “Se chiama Berlusconi, tu…”

Salvo by night, all’anagrafe Salvatore Loiacono, torna a Tu si que vales con tutta la sua vena polemica. Respinto dalla giuria del programma, con cui peraltro era stato protagonista di una lite, è tornato alla carica nella puntata di oggi. “L’amico nostro”, lo ha accolto così Sabrina Ferilli, anche lei protagonista del precedente scorso. “Avete fatto una cosa bruttissima”, esordisce colui che si definisce direttore artistico. Quindi, attacca Rudy Zerbi che “fa un po’ di musica” e Teo Mammuccari, che “non capisce niente di musica”, dunque salva solo Maria De Filippi e Gerry Scotti.

“Sono una persona fortissima, altrimenti si passavano i guai”, attacca Salvo by night, secondo cui è passato il messaggio che è un “fallito” e non sa fare niente. Quindi, ha chiesto a Maria De Filippi di dargli una chance, almeno ad uno dei suoi progetti. Con una parentesi su Sabrina Ferilli: “Siamo stati una coppia perfetta, siamo in tutti i giornali”.

Salvo by night e Rudy Zerbi, lo scontro a Tu si que vales

“Mi hanno chiamato tante famiglie e ragazzi che piangevano al telefono. Se realizzo il mio sogno, loro non canteranno più nelle camerette”, la spiegazione di Salvo by night a Tu si que vales. “Più vai avanti più mi rendo conto che sei un cialtrone imbarazzante! Stai rompendo da due volte qualcosa… basta eh”, la replica dura di Rudy Zerbi. “Tu così perdi il posto di lavoro. Perché fai così con me?”, provoca Salvo tra le risate dei giurati.

“Mi stai rovinando il mondo. Cosa ti ho fatto nel settore musicale? Perché mi vuoi fermare il treno? Siamo di passaggio, nella vita si vive una volta sola, quindi bisogna dare una possibilità. Quando vado all’estero trovo un’altra realtà. Non puoi comandare l’Italia”, continua Salvo by night nella sua invettiva. “Se mi chiama zio Berlusconi domani, Rudy bye bye. Poi se le cose vanno male, la signora Maria va a casa. Maria, lo vuoi buttare fuori e chiudiamo la partita?”.

