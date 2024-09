Samanta Togni ha scelto il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per mettere la parola fine sul circolo di rumor, voci e invenzioni sulla crisi vissuta con il marito Mario Russo e che negli ultimi giorni ha ‘agitato’ gli appassionati di cronaca rosa. La conduttrice è voluta partire proprio dal post che più ha attirato l’attenzione sui social dove una frase in particolare aveva generato sospetti su una possibile infedeltà. “… Muori quando vieni tradito”, si legge nel profilo di Samanta Togni ma in un contesto ben più ampio, come da lei spiegato.

“Il post è una semplice pillola di saggezza, il tradimento era solo una delle cose elencate e mi era piaciuta tantissimo la frase perchè parlava dell’importanza di concentrarsi su se stessi per trovare la forza di andare avanti e reagire. In realtà non c’è stato nessun tradimento, nonostante sia stata la parola che ha dato più nell’occhio”. Queste le parole di Samanta Togni che una volta per tutte ha voluto smentire in maniera categorica che ci sia stato un tradimento alla base della crisi con il marito Mario Russo.

Samanta Togni riparte da sé stessa per ricostruire il rapporto con il marito Mario Russo: “Non voglio più allontanarmi da me…”

Proseguendo nella chiacchierata molto intima e anche toccante con Caterina Balivo, Samanta Togni ha comunque confermato che una crisi c’è stata e che, con pazienza e amore, con suo marito Mario Russo sta cercando di ricostruire un amore che per un attimo sembrava perduto. La conduttrice ha dunque spiegato come la circostanza sia stata alimentata anche dall’impatto del trasferimento a Dubai per seguire proprio suo marito. “I primi 3 anni sono stati di scoperta, a volte fai dei gesti pensando per la coppia e per dare un valore in più in realtà sono controproducenti. Allontanarsi da se stessi per andare incontro all’altro il risultato non è mai buono…”.

Samanta Togni – sempre a La Volta Buona – ha menzionato anche il momento più basso della crisi con il marito Mario Russo. “Quando ho tolto la fede davvero non credevo più nel nostro matrimonio, ricordo perfettamente quel giorno. Ero molto svuotata, era quella la sensazione perchè ho davvero puntato tutto su quel rapporto. Parlo alle donne, quando pensiamo di fare delle cose togliendo qualcosa della nostra natura il risultato non è quello che ti aspetti, finisci con un pezzo in meno”. Da qui, la conduttrice ha nuovamente sottolineato come dalla crisi stia cercando con suo marito di riprendere un contatto più profondo con la relazione, ma partendo da se stessa e dalla propria natura provando a coltivare l’amore a distanza.