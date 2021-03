SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Gero va via: “Mi dispiace non averlo saputo…”

Samantha Curcio non si aspettava affatto la decisione di Gero Natale di lasciare Uomini e Donne. “Mi dispiace che tu non sia venuto in esterna a dirmi la tua decisione. Non credo che tu sia finto, ma l’altra volta hai detto delle cose diverse e avrei preferito parlarne in esterna. E’ come se io dovessi dirti una cosa importante e avessi aspettata una settimana. Se fosse stato il contrario, sarei venuto in esterna a dirti che non era vero quello che hai detto nella scorsa puntata. Mi dispiace perché qui c’è la possibilità di conoscersi con un corteggiamento all’antica e c’è la possibilità di dare nuovamente fiducia ai sentimenti, quelli che io ho perso per nove anni”, aggiunge ancora la tronista che poi augura il meglio a Gero che, però, non nasconde di essere delusa dall’epilogo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SAMANTHA CURCIO DELUSA DA GERO NATALE

Delusione amara in arrivo per Samantha Curcio. La tronista di Uomini e Donne che non è riuscita ancora a trovare un corteggiatore che le regali emozioni forti, aveva posato i propri occhi su Gero Natale con cui si è concessa anche un’esterna al termine della quale, in studio, durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, si è lasciata andare a dichiarazioni importanti. “Ci sono tante affinità. Lui è il mio prototipo di uomo dal punto di vista estetico e chi mi conosce lo sa”, ha affermato la tronista mentre Gero, pur ammettendo di avere di fronte una bella donna, non si è sbilanciato. Un inizio di conoscenza che sembrava promettente e che aveva entusiasmato la tronista la quale, tuttavia, nella nuova puntata di Uomini e Donne dovrà fare i conti con la decisione di Gero di lasciare definitivamente il programma.

SAMANTHA CURCIO AL BIVIO

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Gero Natale, nella nuova puntata di Uomini e Donne, annuncerà di voler lasciare definitivamente il programma. Un annuncio che non farà affatto piacere a Samantha Curcio che aveva sperato in un finale diverso. La tronista, così, si ritroverà al bivio con i suoi corteggiatori tra i quali, Alessio, nella scorsa puntata, non aveva nascosto il proprio fastidio di fronte alla decisione di Samantha di uscire proprio con Gero del trono over. “Non mi sta bene. E’ come se a me piacesse una signora del parterre e uscissi con lei e non si tratta di gelosia”, aveva detto il corteggiatore. Cosa accadrà, ora, tra Samantha e i suoi corteggiatori? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

