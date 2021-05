Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Presentazioni in famiglia con Alessio, bacio…

Samantha Curcio è sempre più vicina alla scelta. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, aperta dal solito sfogo di Gemma Galgani, Samatha Curcio tornerà al centro dello studio per un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. Dopo le ultime discussioni e il relativo allontanamento, Samantha e Alessio stanno provando a ricucire il rapporto. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, così, sarà trasmessa l’esternafatta da Alessio e Samantha. Il corteggiatore ammetterà di averla messa alla prova e, per provare a cancellare i suoi dubbi e le sue paure, le presenterà il padre attraverso una videochiamata. Un gesto che Samantha apprezzerà anche se la tronista si lascerà andare, in esterna, anche con Bohdan, l’altro corteggiatore per cui prova un forte interesse.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuove lacrime in arrivo: colpa di Aldo?

Samantha Curcio, bacio con Bohdan a Uomini e Donne

Samantha Curcio, prima della scelta, sta provando a cancellare tutti i dubbi che ha ancora intesta. In esterna con Bohdan, nella nuova puntata di Uomini e Donne, la tronista si divertirà con il karaoke insieme a Bohdan con cui, poi, scatterà il bacio. Samantha ammette di aver cancellato i dubbi che aveva su di lui ammettendo di essere convinta di piacergli. L’esterna tra Samantha e Bohdan farà infuriare Alessio che, in studio, non nasconderà la propria rabbia scagliandosi contro la tronista. Samantha proverà a calmare Alessio, anche con l’aiuto di Maria De Filippi, ma il corteggiatore sarà fuori di sè dalla rabbia.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Gemma sconvolta dopo...Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola/ Uomini e Donne, dopo scelta una scena...

© RIPRODUZIONE RISERVATA