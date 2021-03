Samantha De Grenet “Adua infelice con ex fidanzato”/ “Dayane? Spazio a amicizia sana”

Samantha De Grenet torna a parlare del suo “ruolo” di Cupido avuto nella Casa del Grande Fratello Vip che l’ha vista protagonista. Nella lunga diretta Instagram con Chi Magazine e la giornalista Azzurra Della Penna, la showgirl ha risposto alle domande dei fan e soprattutto a chi l’accusava di aver avuto una certa responsabilità nel far avvicinare Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del vesco) ad Andrea Zenga: “Credo che Rosalinda sia una donna di 28 anni e che abbia cervello per decidere cosa fare in autonomia. Io sono stata nella Casa a volte una mamma, a volte una sorella, a volte un’amica. E le amiche pensano alla tua di felicità. E se un’amica ti confida che non è felice, tu vai a fondo e cerchi di capire, aiutarla e starle vicina”, ha dichiarato.

Muriel Elisa De Gennaro, chi è?/ La YouTuber:"subivo bullismo a scuola e..."

Durante la loro permanenza al GF Vip, Samantha ha compreso che “Rosalinda doveva mettere un punto a tante cose della sua vita e tra queste c’era la sua storia di 10 anni con un fidanzato che non l’ha resa così felice, perchè se fosse stata così felice non avrebbe avuto occhi per altre persone”. Tuttavia la showgirl si è detta comunque felice di essere stata il “Cupido” di Rosalinda e Zenga, “Però se una mia amica non è contenta da una parte, io la aiuto a cambiare strada”.

Asia e Kim, figli Mirko Casadei/ I nomi esotici e la passione per la musica

SAMANTHA DE GRENET COMMENTA L’AMICIZIA TRA ADUA DEL VESCO E DAYANE MELLO

A proposito delle storie nate nella Casa del GF Vip – oltre a quella sopra citata anche la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli -, Samantha De Grenet ha augurato loro tanta felicità ed amore. “Gli auguro tutto il meglio ma devono essere onesti, non devono pensare al brutto dell’amore, come le litigate e le gelosie malsane”. Immancabile anche un suo commento sul rapporto particolare tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: “Credo che all’interno del GF Vip abbiano avuto problemi di comprensione, non si siano trovate ad avere lo stesso pensiero su diverse situazioni ma ciò non toglie che hanno fatto un percorso insieme di 5 mesi e nessuna delle due può dimenticarlo”, ha commentato la De Grenet. Tra loro non ha negato un grande affetto reciproco: “Poi c’è stato un distacco ma credo che una amicizia così intensa come la loro abbia solo bisogno di quel pochino di tempo per riassestarsi fuori e vivere un’amicizia normale e sana. Si, loro si sono sentite”, ha infine svelato.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: cast diviso tra i Raffinati, i Burini e i Parassiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA