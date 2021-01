Samantha De Grenet/ Allusioni su Adua Del Vesco e Zenga: nuovo Cupido della Casa?

Negli ultimi giorni Samantha De Grenet si è trasformata in una sorta di “Cupido” della Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ed ex modella si è ritrovata a parlare con Adua Del Vesco rispetto ai suoi dubbi sentimentali legati al fidanzato Giuliano. La Vippona ha così introdotto un lungo discorso sulle emozioni del primo bacio ma il suo intento è quello di sondare il terreno e capire se ci sarebbero le possibilità per un nuovo flirt in Casa, parlando di un possibile incontro tra due persone “molto simili, delicate, riservate, timide a loro modo”, dai primi contatti al primo bacio.

Il discorso della De Grenet mira a capire se per caso possa esserci qualcosa tra la giovane attrice e Andrea Zenga, tanto da scatenare una risata imbarazzata proprio in Rosalinda. Ad aggiungersi alla discussione, anche lo stesso Zenga e Pierpaolo Pretelli che hanno avuto modo di esprimersi sulle famose “farfalle nello stomaco”. Samantha però, da vera esperta in questioni di cuore ha prontamente cercato di tirar fuori delle sensazioni anche dal giovane Andrea rispetto alle emozioni provate dai primi approcci amorosi.

SAMANTHA DE GRENET NEI PANNI DI CUPIDO DELLA CASA

E’ chiaro che l’intento, in qualche modo materno di Samantha De Grenet è proprio quello di capire se tra la giovane amica Adua Del Vesco e Andrea Zenga possa esserci seriamente del tenero. E al fine di portare al termine il suo obiettivo ha introdotto il tema in maniera molto delicata ed indiretta chiamando a raccolta proprio i due protagonisti del nuovo possibile flirt nella Casa del GF Vip. Rivolgendosi a Zenga, dunque, la De Grenet ha iniziato un discorso contorto: “Vedi una giovane donna che conosci, hai modo di vederla, e ti rendi conto che questa persona ti piace. L’attesa che porta ai primi passi crea emozione. Quali sono le emozioni?”, alludendo proprio alla giovane attrice. Il figlio di Walter Zenga non si è voluto sbilanciare particolarmente proprio come nel suo carattere, ma Samantha da vero Cupido, non ha lesinato frecciatine ammiccanti e commentando le emozioni di attesa descritte dal ragazzo ha asserito: “Siete come noi!”. Era stata proprio Samantha, nel corso di un gioco di alcuni giorni fa, a chiedere in modo diretto a Zenga se potesse provare un interesse per Rosalinda trovando la sua risposta affermativa. Adesso potrebbe essere proprio la De Grenet complice di un avvicinamento repentino tra i due ragazzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA