Luca Barbato e Brando, marito e figlio Samantha De Grenet/ “Mille emozioni diverse”

Samantha De Grenet e il marito Luca Barbato: dal loro matrimonio è nato il figlio Brando

Luca Barbato e Brando sono il marito e il figlio di Samantha De Grenet. Un grande amore quello nato tra la conduttrice e l’ingegnere che si sono sposati nel 2005. Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Luca. Dopo la nascita del figlio però la coppia ha vissuto un momento di grande crisi che li ha portati alla decisione di separarsi. Proprio la De Grenet dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato: “Luca ed io dopo anni di separazione come marito e moglie ma sempre vicini ed uniti come genitori, abbiamo capito che il nostro amore era molto più forte delle nostre fragilità ed incomprensioni, rancori e delusioni e che nulla potevamo contro quello che qualcuno aveva deciso essere il nostro futuro”.

Come genitori, Samantha e Luca, hanno pensato al bene del loro figlio per evitargli un grande dolore. “Ci siamo avvicinati con molta cautela per tutelare e proteggere la serenità e tranquillità di Brando, perché non potevamo permetterci di commettere degli errori, e quando siamo stati certi, sicuri che ci amavamo più di sempre è stato semplice per noi ripartire da dove ci eravamo interrotti con gioia, entusiasmo, naturalezza mista a quel sano imbarazzo dei primi giorni, ma più maturi e soprattutto consapevoli degli errori fatti e che non dovevano assolutamente essere ripetuti” – ha raccontato Samantha che è tornata con il marito.

Samanta De Grenet e il figlio Brando: “primi passi nel mondo in solitaria”

Oggi Samantha De Grenet e il marito Luca Barbato sono più uniti e innamorati che mai e con loro c’è sempre il loro amatissimo figlio Brando. La conduttrice è legatissima al figlio che è un adolescente e comincia a vivere le sue prime esperienze, come quella di un viaggio studio. ” Oggi per me è una ‘prima volta’, come lo è per mio marito e soprattutto per mio figlio” – ha scritto la showgirl sui social postando una foto in aeroporto con il figlio.

“Brando parte per una vacanza studio all’estero per due settimane e, chi è genitore mi comprenderà molto bene, Luca e io siamo stati invasi da mille emozioni diverse” – ha raccontato la Grenet precisando – “da una parte la felicità di far vivere a Brando un’esperienza incredibilmente ricca di tante cose e che gli faccia muovere i suoi primi passi nel mondo in solitaria, dall’altra il vuoto che abbiamo sentito mio marito e io risaliti una volta in macchina”.

