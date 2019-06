SAMANTHA DISCOLPA CHI E?/ J-Ax: “Hai tirato fuori la voce!” (All Together Now)

Chi è Samantha Discolpa finalista di All Together Now

Samantha Discolpa si prepara alla sua nuova avventura sul palco di All Together Now dopo lo straordinario successo conquistato negli appuntamenti precedenti. In occasione del suo debutto nel programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, la concorrente, lo ricordiamo, ha sorpreso ben 89 giudici del muro grazie alla straordinaria potenza della sua voce. La cantante, però, non è riuscita a conquistare il primo posto, ottenendo un lasciapassare alla fase successiva dello show soltanto con una seconda sfida. Come se la caverà nell’appuntamento di stasera? In attesa di scoprirlo è bene precisare che la Discolpa non è una voce nuova nel panorama musicale italiano: in passato ha infatti partecipato ad Amici di Maria De Filippi (correva l’anno 2002), prima di approdare a Buona Domenica, al Maurizio Costanzo Show e ad altri importanti talent italiani, fra i quali ricordiamo The Voice of Italy nell’edizione in onda nel 2013.

Samantha Discolpa: Il successo con “One night only”

Ad All Together Now, Samatha Discolpa ha conquistato ben 89 giudici del muro sulle note del brano “One night only” di Jennifer Hudson. “A me è piaciuta tantissimo, ma io non conto niente”, ha spiegato Michelle Hunziker dando la parola agli esperti. I cantanti, però hanno confermato il suo parere, con un’entusiasta Marcella che sul muro non ha potuto fare a meno di lodare l’energia portata in scena dalla concorrente: “ho la pelle d’oca, appena è entrata ho detto ‘ha una voce da brividi’, sei stata spettacolare, mi hai azzittita”. Ma il giudizio più importante che la Discolpa ha ricevuto è stato quello di J-Ax, che nel corso della sua esibizione sarebbe riuscito a tirare fuori quel lato di sé poco noto al pubblico: “sai perché so che hai spaccato? – ha affermato il rapper – perché mi hai fatto sentire come su un carro al pride e avevo voglia di cantare, mi hai fatto entrare – ha detto J-Ax – nella mia parte femminile e adesso voglio una parrucca anch’io. Tecnicamente hai tirato fuori la voce di questa serata”.

“Faccio il lavoro più bello del mondo”

A poche ore dalla sua prima, importantissima vittoria a All Together Now, Samantha Discolpa ha condiviso, sui social, un breve bilancio del percorso realizzato fino ad oggi. “Che dire, io davvero non me ne capacito”, scrive l’artista definendosi come una persona davvero fortunata. “Ho tanta gente che mi vuole bene e mi stima – continua Samantha Discolpa – faccio il lavoro più bello del mondo, che poi è la mia passione da sempre. Oggi più che mai – aggiunge – ho ancora più attenzione che non potrei fare nient’altro che questo”. Conclude il suo lungo post su Instagram un breve messaggio dedicato ai suoi numerosissimi followers: “Sono una privilegiata, sono stati tantissimi anche stavolta – scrive la cantante – ho cercato di rispondere a tutti, qualcuno mi ha dimenticato qualcuno, io sono solo una parte. Sarete tutti con me nel finale”. Sarà lei a trionfare? A questo link il video della sua esibizione.



