Samara Tramontana, ex fidanzata George Ciupilan/ Sorpresa e dichiarazione al GF vip?

Chi è Samara Tramontana, l’ex fidanzata di George Ciupilan

Classe 2003, Samara Tramontana è una famosa tiktoker seguita da 1,3 milioni di followers. Su Instagram, invece, è seguita da 520mila followers. Bellissima e giovanissima, questa sera, nel corso della 24esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Samara varcherà la famosa porta rossa per fare una sorpresa all’ex fidanzato George Ciupilan. Samara ha trovato successo e popolarità sui social anche grazie all’appoggio della sua famiglia. Ha, infatti, un fratello e due sorelle. Oltre ad essere una vera star di Tik Tok e Instagram, infatti, Samara è anche una delle voci di Rds Next dove conduce una rubrica bisettimanale assieme a Laura De Fabrizio.

Attualmente, risulta fidanzata con Christian Daloi con cui ha annunciato il fidanzamento sui social dopo una relazione iniziata probabilmente già a fine 2021. Tuttavia, con l’ex fidanzato George Ciupilan mantiene un rapporto speciale ed è per questo che, questa sera, gli farà una sorpresa.

Samara Tramontana, le parole sull’ex fidanzato George Ciupilan

Samara Tramontana, in un’intervista rilasciata ai microfoni di The Pipol News ha parlato del percorso che sta facendo George Ciupilan nella casa del Grande Fratello Vip 2022 svelando ciò che lo fa davvero soffrire. “La storia del padre, della sua famiglia già la sapevo. Ma non ho mai visto il padre e la donna. Non ho mai visto nulla di quella realtà e vederlo così mi ha fatto effetto. Era felice, era scioccato perché non e lo aspettava, avrei voluto essere lì ad abbracciarlo. Tutte queste emozione sicuramente l’hanno aiutato a capire che adesso deve tirare fuori la parte divertente”, ha detto Samara.

Cosa accadrà, invece, questa sera, nella casa di cinecittà tra Samara e George Ciupilan? I due si lasceranno andare dichiarandosi l’affetto che l’uno prova nei confronti dell’altra?

